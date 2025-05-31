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МЛС США
Интер Майами
01.06.2025 02:30 - : -
Коламбус Крю
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Major League Soccer
31 мая 2025, 10:16 |
37
0

Интер Майами – Коламбус Крю. Прогноз и анонс на матч регулярного сезона МЛС

Поединок состоится 1 июня в 02:30 по Киеву

31 мая 2025, 10:16 |
37
0
Интер Майами – Коламбус Крю. Прогноз и анонс на матч регулярного сезона МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

1 июня на «Чейз Стэдиум» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Интер Майами» встретится с «Коламбус Крю». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

«Интер Майами»

Команда – одна из самых молодых франшиз в США. Но, безусловно, собрав Месси, да и других ветеранов «Барселоны», она привлекла внимание. При этом из успехов – только Кубок чемпионов, взятый в позапрошлом году. Прорывным мог стать прошлый сезон: усилившись еще и Луисом Суаресом, получилось взять Supporters' Shield, то есть стать лучшими в регулярном розыгрыше из всех участников. Но потом уступили в своем дебютном раунде плей-офф «Атланте Юнайтед».

Новый сезон клуб проводит под руководством Маскерано. И пока что оставляет крайне противоречивое впечатление. На старте получалось практически все, и в МЛС, и в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, но вторую половину весны провалили практически напрочь, часто проигрывая и много пропуская. Эту серию получилось прервать только с «Монреалем», обыграв его 4-2 дома в прошлом туре

«Коламбус Крю»

Клуб – один из старожилов североамериканского соккера, созданный еще в середине 90-х лет прошлого века. При этом в 2023-м году получилось взять уже третий Кубок МЛС в истории. В следующем сезоне добавили региональный Кубок Лиг. Но при этом в МЛС получилось взять 66 очков – больше на Востоке (да и в целом) было только у «Майами». Вот только в первом же раунде плей-офф и этот фаворит вылетел, дважды, в основное время и по пенальти, уступив «Нью-Йорк Ред Буллс».

Несмотря на осечку, Вилфрид Ненси сумел сохранить пост. И в новом сезоне его подопечные уверенно стартовали, но с оговорками. Во-первых, в Кубке чемпионов КОНКАКАФ команда проиграла первому же сопернику, ФК «Лос-Анджелес». Во-вторых, притормозила в мае, выдав несколько ничьих кряду. «Шарлотт» и вовсе проиграли, но с «Нэшвилл» свели к 2-2.

Статистика личных встреч

Месси и компания выиграли пять из семи последних очных поединков, уступив только раз, и то в формате Кубка Лиги.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что Месси и компания могут развить успех, что был заложен в прошлом туре. Но в целом это поединок нестабильных, но играющих зрелищно команд – ждем, что будет «тотал больше 3,0 голов» (коэффициент – 1,65).

Прогноз Sport.ua
Интер Майами
1 июня 2025 -
02:30
Коламбус Крю
Тотал больше 3,0 1,65 Сделать ставку

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Интер Майами Коламбус Крю Major League Soccer (MLS) Лионель Месси прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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