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МЛС США
Интер Майами
01.06.2025 02:30 – FT 5 : 1
Коламбус Крю
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Major League Soccer
01 июня 2025, 11:11 |
68
0

Интер Майами – Коламбус Крю – 5:1. Суперигра от Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча Major League Soccer

01 июня 2025, 11:11 |
68
0
Интер Майами – Коламбус Крю – 5:1. Суперигра от Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В воскресенье, 1 июня, состоялся матч MLS между «Интер Майами» и «Коламбус Крю».

Лионель Месси и Ко добыли разгромную победу. На счету аргентинца два гола и две голевые передачи.

Также взятием ворот отличился уругвайский нападающий Луис Суарес.

Украинский защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко провел на поле ввесь матч, результативными действиями не отличился.

Major League Soccer

Интер Майами – Коамбус Крю – 5:1

Голы: Алленде, 13, Месси, 15, 24, Суарес, 64, Пико, 89, – Рувалкаба, 58

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Фарибс Пико (Интер Майами).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Ruvalcaba (Коламбус Крю).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
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Интер Майами Коламбус Крю Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Евгений Чеберко Лионель Месси Луис Суарес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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