Английская Премьер-лига официально определила лучший гол сезона 2024/25.

Автором забитого мяча стал египетский нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш, который поразил ворота «Борнмута» (3:1) дальним ударом в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Напомним, Омар Мармуш присоединился к «Манчестер Сити» в январе 2025 года и за это время успел провести 16 матчей в АПЛ, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

ВИДЕО. Определен лучший гол сезона в АПЛ

It might have been a late entry from @OmarMarmoush, but it was SO worth the wait 🤤 #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/6QdejzyF9m