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Англия
31 мая 2025, 14:38 | Обновлено 31 мая 2025, 15:33
507
0

ВИДЕО. Определен лучший гол сезона в АПЛ

Автором забитого мяча стал Омар Мармуш из «Манчестер Сити»

31 мая 2025, 14:38 | Обновлено 31 мая 2025, 15:33
507
0
ВИДЕО. Определен лучший гол сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Английская Премьер-лига официально определила лучший гол сезона 2024/25.

Автором забитого мяча стал египетский нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш, который поразил ворота «Борнмута» (3:1) дальним ударом в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Напомним, Омар Мармуш присоединился к «Манчестер Сити» в январе 2025 года и за это время успел провести 16 матчей в АПЛ, отличившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

ВИДЕО. Определен лучший гол сезона в АПЛ

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Дмитрий Вус Источник: Premier League
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