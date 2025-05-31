Английский клуб, где играет футболист сборной Украины, остался без тренера

Главный тренер английского «Плимута» Мирон Муслич начал переговоры с клубом Второй Бундеслиги – специалист не останется в нынешней команде после вылета из Чемпионшипа в третий по силе дивизион.

«Мы неохотно позволили Мирону Муслику начать переговоры с командой Второй Бундеслиги после того, как он выразил желание присоединиться к ним. Мы разочарованы этим решением, поскольку внедрили в клубе четкую структуру, процессы и персонал для помощи Мирону и его команде», – сообщила пресс-служба «Плимута».

Муслич был назначен на эту должность зимой 2025 года, однако ему не удалось спасти команду от вылета. Коллектив, где играет защитник сборной Украины Максим Таловеров, занял предпоследнее место в турнирной таблице.

Независимо от результата переговоров Муслича с немецкой командой, он не будет работать в «Плимуте» в новом сезоне. Клуб разочарован таким решением и уже начал поиски нового наставника.