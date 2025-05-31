Английский клуб, где играет футболист сборной Украины, остался без тренера
Мирон Муслич не будет тренировать «Плимут» после вылета из Чемпионшипа
Главный тренер английского «Плимута» Мирон Муслич начал переговоры с клубом Второй Бундеслиги – специалист не останется в нынешней команде после вылета из Чемпионшипа в третий по силе дивизион.
«Мы неохотно позволили Мирону Муслику начать переговоры с командой Второй Бундеслиги после того, как он выразил желание присоединиться к ним. Мы разочарованы этим решением, поскольку внедрили в клубе четкую структуру, процессы и персонал для помощи Мирону и его команде», – сообщила пресс-служба «Плимута».
Муслич был назначен на эту должность зимой 2025 года, однако ему не удалось спасти команду от вылета. Коллектив, где играет защитник сборной Украины Максим Таловеров, занял предпоследнее место в турнирной таблице.
Независимо от результата переговоров Муслича с немецкой командой, он не будет работать в «Плимуте» в новом сезоне. Клуб разочарован таким решением и уже начал поиски нового наставника.
We have reluctantly allowed Miron Muslic to open talks with a 2. Bundesliga side, after he expressed his desire to speak with them.— Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 28, 2025
We are frustrated by this decision, having implemented clear structures, processes and personnel to aid Miron and his staff.
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