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Кубок Либертадорес
30 мая 2025, 17:42 | Обновлено 30 мая 2025, 17:50
107
0

Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды

Расинг из Авельянеды уверенно победил в своей группе в Кубке Либертадорес

30 мая 2025, 17:42 | Обновлено 30 мая 2025, 17:50
107
0
Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды
Twitter

В останньому турі групового етапу Кубка Лібертадорес Расінг з Аргентини переграв вдома бразильську Форталезу з рахунком 1:0.

Завдяки цьому Расінг досяг серії в 8 матчів поспіль без поразок проти бразильських команд (7 перемог та 1 нічия)!

  • 4-1 проти Атлетіко Паранаенсе (2024)
  • 2-2 проти Корінтіанса (2024)
  • 2-1 проти Корінтіанса (2024)
  • 3-1 проти Крузейро (2024)
  • 2-0 проти Ботафого (2025)
  • 2-0 проти Ботафого (2025)
  • 3-0 проти Форталези (2025)
  • 1-0 проти Форталези (2025)

Расінг став однією з чотирьох аргентинських команд, які кваліфікувалися в плейоф Кубка Лібертадорес, при тому всі чотири - з першого місця.

  • Расінг
  • Рівер Плейт
  • Естудіантес
  • Велес Сарсфілд

Не змогли вийти до 1/8 фіналу тільки аргентинські Сентраль Кордоба та Тальєрес Кордоба.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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