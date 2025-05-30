Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды
Расинг из Авельянеды уверенно победил в своей группе в Кубке Либертадорес
В останньому турі групового етапу Кубка Лібертадорес Расінг з Аргентини переграв вдома бразильську Форталезу з рахунком 1:0.
Завдяки цьому Расінг досяг серії в 8 матчів поспіль без поразок проти бразильських команд (7 перемог та 1 нічия)!
- 4-1 проти Атлетіко Паранаенсе (2024)
- 2-2 проти Корінтіанса (2024)
- 2-1 проти Корінтіанса (2024)
- 3-1 проти Крузейро (2024)
- 2-0 проти Ботафого (2025)
- 2-0 проти Ботафого (2025)
- 3-0 проти Форталези (2025)
- 1-0 проти Форталези (2025)
Расінг став однією з чотирьох аргентинських команд, які кваліфікувалися в плейоф Кубка Лібертадорес, при тому всі чотири - з першого місця.
- Расінг
- Рівер Плейт
- Естудіантес
- Велес Сарсфілд
Не змогли вийти до 1/8 фіналу тільки аргентинські Сентраль Кордоба та Тальєрес Кордоба.
🤯🇦🇷🇧🇷 Atención a los últimos 8 partidos de #Racing ante EQUIPOS BRASILEÑOS:— FÚTBOL Y MÁS FÚTBOL (@FutbolmasyFulbo) May 30, 2025
✅ 4-1 vs Paranaense.
➖ 2-2 vs Corinthians.
✅ 2-1 vs Corinthians.
✅ 3-1 vs Cruzeiro.
✅ 2-0 vs Botafogo.
✅ 2-0 vs Botafogo.
✅ 3-0 vs Fortaleza.
✅ 1-0 vs Fortaleza. pic.twitter.com/x0idePPMnO
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