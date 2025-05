Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды

В останньому турі групового етапу Кубка Лібертадорес Расінг з Аргентини переграв вдома бразильську Форталезу з рахунком 1:0.

Завдяки цьому Расінг досяг серії в 8 матчів поспіль без поразок проти бразильських команд (7 перемог та 1 нічия)!

Расінг став однією з чотирьох аргентинських команд, які кваліфікувалися в плейоф Кубка Лібертадорес, при тому всі чотири - з першого місця.

Не змогли вийти до 1/8 фіналу тільки аргентинські Сентраль Кордоба та Тальєрес Кордоба.

🤯🇦🇷🇧🇷 Atención a los últimos 8 partidos de #Racing ante EQUIPOS BRASILEÑOS:



✅ 4-1 vs Paranaense.

➖ 2-2 vs Corinthians.

✅ 2-1 vs Corinthians.

✅ 3-1 vs Cruzeiro.

✅ 2-0 vs Botafogo.

✅ 2-0 vs Botafogo.

✅ 3-0 vs Fortaleza.

✅ 1-0 vs Fortaleza. pic.twitter.com/x0idePPMnO