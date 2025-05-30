Аргентинский Расинг снял очередной скальп с бразильской команды

В останньому турі групового етапу Кубка Лібертадорес Расінг з Аргентини переграв вдома бразильську Форталезу з рахунком 1:0.

Завдяки цьому Расінг досяг серії в 8 матчів поспіль без поразок проти бразильських команд (7 перемог та 1 нічия)!

4-1 проти Атлетіко Паранаенсе (2024)

2-2 проти Корінтіанса (2024)

2-1 проти Корінтіанса (2024)

3-1 проти Крузейро (2024)

2-0 проти Ботафого (2025)

2-0 проти Ботафого (2025)

3-0 проти Форталези (2025)

1-0 проти Форталези (2025)

Расінг став однією з чотирьох аргентинських команд, які кваліфікувалися в плейоф Кубка Лібертадорес, при тому всі чотири - з першого місця.

Расінг

Рівер Плейт

Естудіантес

Велес Сарсфілд

Не змогли вийти до 1/8 фіналу тільки аргентинські Сентраль Кордоба та Тальєрес Кордоба.