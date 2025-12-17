Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Клаусура: в серии пенальти определен чемпион Аргентины
Чемпионат Аргентины
Расинг Авельянеда
14.12.2025 02:00 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Эстудиантес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Аргентина
17 декабря 2025, 05:40 |
252
0

ВИДЕО. Клаусура: в серии пенальти определен чемпион Аргентины

Эстудиантес одолел Расинг в серии пенальти и завоевал седьмой трофей в истории

17 декабря 2025, 05:40 |
252
0
ВИДЕО. Клаусура: в серии пенальти определен чемпион Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 14 декабря состоялся финальный матч чемпионата Аргентины (Клаусура) между командами Расинг и Эстудиантес.

Поединок прошел на стадионе Унико Мадре в городе Сантьяго-дель-Эстеро. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в экстратаймах коллективы голов не забили, а в серии пенальти точнее оказались игроки Эстудиантеса – 5:4.

Эстудиантес завоевал седьмой трофей национального первенства и первый с 2010 года, когда выиграл Апертуру.

Чемпионат Аргентины 2025 (Клаусура). 14 декабря. Финал

Расинг – Эстудиантес – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Адриан Мартинез, 81 – Карильо, 90+3

В июне 2025 года был сыгран финал чемпионата Аргентины Апертура – Платенсе одолел Уракан 1:0.

В этом году Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) также вручила новый титул – «чемпион лиги», который присваивается команде, набравшей наибольшее количество очков в общей таблице за год (сумма очков из Апертура и Клаусуры). «Чемпионом лиги» стал Росарио Сентраль с Анхелем Ди Марией, набравший 66 очков в сумме.

Итоги года в Аргентины:

  • Победитель Апертуры – Платенсе
  • Победитель Клаусуры – Эстудиаетес
  • Чемпион лиги (Аперутра + Клаусура) – Росарио Сентраль
  • Обладатель Кубка Аргентины – Индепендьете Ривадавия
  • Команды, вышедшие в Кубок Либертадорес: Платенсе, Эстудиантес, Росарио Сентраль, Бока Хуниорс, Атлетико Хуниорс (квалификация), Индепендьете Ривадавия, Ланус (как победитель Кубка Судамерикана)
  • Команды, вышедшие в Кубок Судамерикана: Ривер Плейт, Расинг, Депортиво Риестра, Сан-Лоренсо, Тигре, Барракас Сентраль

Апертура, сетка плей-офф

Клаусура, сетка плей-офф

Таблица чемпионата Аргентины, Апертура

Апертура Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Росарио Сентраль 16 10 5 1 22 - 8 04.05.25 Росарио Сентраль 1:0 Индепендьенте26.04.25 Сан-Лоренсо 0:1 Росарио Сентраль21.04.25 Росарио Сентраль 3:0 Институто16.04.25 Платенсе 0:0 Росарио Сентраль05.04.25 Росарио Сентраль 2:1 Велес Сарсфилд 35
2 Архентинос Хуниорс 16 9 6 1 24 - 9 02.05.25 Архентинос Хуниорс 4:0 Эстудиантес27.04.25 Бельграно 1:1 Архентинос Хуниорс23.04.25 Архентинос Хуниорс 3:0 Барракас Сентраль12.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Архентинос Хуниорс07.04.25 Архентинос Хуниорс 4:1 Дефенса и Хустисия 33
3 Бока Хуниорс 16 10 3 3 24 - 11 05.05.25 Тигре 1:1 Бока Хуниорс27.04.25 Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс20.04.25 Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес13.04.25 Бельграно 1:3 Бока Хуниорс07.04.25 Бока Хуниорс 1:0 Барракас Сентраль 33
4 Ривер Плейт 16 8 7 1 21 - 9 05.05.25 Ривер Плейт 4:1 Велес Сарсфилд27.04.25 Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс18.04.25 Химнасия и Эсгрима 0:3 Ривер Плейт14.04.25 Ривер Плейт 1:1 Тальерес06.04.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Ривер Плейт 31
5 Индепендьенте 16 8 5 3 23 - 12 04.05.25 Росарио Сентраль 1:0 Индепендьенте01.05.25 Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте28.04.25 Индепендьенте 0:0 Депортиво Риестра14.04.25 Индепендьенте 2:0 Сан Мартин06.04.25 Ланус 1:1 Индепендьенте 29
6 Расинг Авельянеда 16 9 1 6 26 - 16 02.05.25 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз29.04.25 Дефенса и Хустисия 1:2 Расинг Авельянеда19.04.25 Расинг Авельянеда 1:0 Сентраль Кордова14.04.25 Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда07.04.25 Расинг Авельянеда 4:1 Банфилд 28
7 Уракан 16 7 6 3 19 - 12 04.05.25 Уракан 0:1 Барракас Сентраль30.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Уракан20.04.25 Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия15.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Уракан06.04.25 Уракан 3:3 Альдосиви 27
8 Тигре 16 8 3 5 18 - 12 05.05.25 Тигре 1:1 Бока Хуниорс29.04.25 Эстудиантес 0:0 Тигре23.04.25 Тигре 0:0 Бельграно13.04.25 Барракас Сентраль 1:0 Тигре08.04.25 Тигре 0:2 Ньюэллс Олд Бойз 27
9 Сан-Лоренсо 16 7 6 3 14 - 10 03.05.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Сан-Лоренсо26.04.25 Сан-Лоренсо 0:1 Росарио Сентраль20.04.25 Депортиво Риестра 0:0 Сан-Лоренсо12.04.25 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Тукуман05.04.25 Сан Мартин 0:1 Сан-Лоренсо 27
10 Индепендиенте Ривадавиа 16 7 6 3 20 - 17 02.05.25 Индепендиенте Ривадавиа 3:2 Дефенса и Хустисия29.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Индепендиенте Ривадавиа23.04.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:0 Альдосиви12.04.25 Банфилд 1:1 Индепендиенте Ривадавиа05.04.25 Годой Крус 1:1 Индепендиенте Ривадавиа 27
11 Барракас Сентраль 16 7 5 4 20 - 18 04.05.25 Уракан 0:1 Барракас Сентраль28.04.25 Барракас Сентраль 2:1 Унион Санта-Фе23.04.25 Архентинос Хуниорс 3:0 Барракас Сентраль13.04.25 Барракас Сентраль 1:0 Тигре07.04.25 Бока Хуниорс 1:0 Барракас Сентраль 26
12 Депортиво Риестра 16 5 9 2 13 - 7 03.05.25 Депортиво Риестра 3:0 Годой Крус28.04.25 Индепендьенте 0:0 Депортиво Риестра20.04.25 Депортиво Риестра 0:0 Сан-Лоренсо13.04.25 Институто 3:0 Депортиво Риестра07.04.25 Депортиво Риестра 1:0 Платенсе 24
13 Платенсе 16 6 5 5 13 - 11 04.05.25 Химнасия и Эсгрима 1:0 Платенсе30.04.25 Платенсе 2:1 Тальерес21.04.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Платенсе16.04.25 Платенсе 0:0 Росарио Сентраль07.04.25 Депортиво Риестра 1:0 Платенсе 23
14 Эстудиантес 16 5 6 5 18 - 19 02.05.25 Архентинос Хуниорс 4:0 Эстудиантес29.04.25 Эстудиантес 0:0 Тигре20.04.25 Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес13.04.25 Химнасия и Эсгрима 1:1 Эстудиантес05.04.25 Эстудиантес 0:1 Бельграно 21
15 Ланус 16 4 8 4 13 - 11 04.05.25 Атлетико Тукуман 1:0 Ланус28.04.25 Ланус 1:0 Сан Мартин19.04.25 Ланус 1:1 Банфилд15.04.25 Годой Крус 0:0 Ланус06.04.25 Ланус 1:1 Индепендьенте 20
16 Ньюэллс Олд Бойз 16 5 4 7 12 - 15 02.05.25 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз30.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Уракан19.04.25 Унион Санта-Фе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз12.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Архентинос Хуниорс08.04.25 Тигре 0:2 Ньюэллс Олд Бойз 19
17 Дефенса и Хустисия 16 5 4 7 18 - 22 02.05.25 Индепендиенте Ривадавиа 3:2 Дефенса и Хустисия29.04.25 Дефенса и Хустисия 1:2 Расинг Авельянеда20.04.25 Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия15.04.25 Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе07.04.25 Архентинос Хуниорс 4:1 Дефенса и Хустисия 19
18 Сентраль Кордова 16 5 3 8 21 - 22 02.05.25 Банфилд 3:1 Сентраль Кордова29.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Индепендиенте Ривадавиа19.04.25 Расинг Авельянеда 1:0 Сентраль Кордова15.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Уракан06.04.25 Унион Санта-Фе 1:0 Сентраль Кордова 18
19 Институто 16 5 3 8 16 - 20 03.05.25 Тальерес 1:2 Институто28.04.25 Институто 1:1 Атлетико Сармьенто21.04.25 Росарио Сентраль 3:0 Институто13.04.25 Институто 3:0 Депортиво Риестра08.04.25 Атлетико Тукуман 3:2 Институто 18
20 Бельграно 16 3 8 5 13 - 23 03.05.25 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно27.04.25 Бельграно 1:1 Архентинос Хуниорс23.04.25 Тигре 0:0 Бельграно13.04.25 Бельграно 1:3 Бока Хуниорс05.04.25 Эстудиантес 0:1 Бельграно 17
21 Годой Крус 16 3 8 5 8 - 18 03.05.25 Депортиво Риестра 3:0 Годой Крус28.04.25 Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман20.04.25 Сан Мартин 1:0 Годой Крус15.04.25 Годой Крус 0:0 Ланус05.04.25 Годой Крус 1:1 Индепендиенте Ривадавиа 17
22 Атлетико Тукуман 16 5 1 10 17 - 21 04.05.25 Атлетико Тукуман 1:0 Ланус01.05.25 Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте28.04.25 Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман12.04.25 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Тукуман08.04.25 Атлетико Тукуман 3:2 Институто 16
23 Химнасия и Эсгрима 16 4 4 8 9 - 18 04.05.25 Химнасия и Эсгрима 1:0 Платенсе29.04.25 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия и Эсгрима18.04.25 Химнасия и Эсгрима 0:3 Ривер Плейт13.04.25 Химнасия и Эсгрима 1:1 Эстудиантес06.04.25 Тальерес 2:0 Химнасия и Эсгрима 16
24 Атлетико Сармьенто 16 2 9 5 11 - 19 03.05.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Сан-Лоренсо28.04.25 Институто 1:1 Атлетико Сармьенто21.04.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Платенсе15.04.25 Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Сармьенто06.04.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Ривер Плейт 15
25 Альдосиви 16 4 3 9 18 - 28 04.05.25 Сан Мартин 0:3 Альдосиви26.04.25 Альдосиви 2:1 Банфилд23.04.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:0 Альдосиви14.04.25 Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда06.04.25 Уракан 3:3 Альдосиви 15
26 Банфилд 16 3 5 8 14 - 19 02.05.25 Банфилд 3:1 Сентраль Кордова26.04.25 Альдосиви 2:1 Банфилд19.04.25 Ланус 1:1 Банфилд12.04.25 Банфилд 1:1 Индепендиенте Ривадавиа07.04.25 Расинг Авельянеда 4:1 Банфилд 14
27 Унион Санта-Фе 16 3 5 8 11 - 17 03.05.25 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно28.04.25 Барракас Сентраль 2:1 Унион Санта-Фе19.04.25 Унион Санта-Фе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз15.04.25 Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе06.04.25 Унион Санта-Фе 1:0 Сентраль Кордова 14
28 Велес Сарсфилд 16 4 2 10 7 - 22 05.05.25 Ривер Плейт 4:1 Велес Сарсфилд29.04.25 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия и Эсгрима19.04.25 Тальерес 0:1 Велес Сарсфилд15.04.25 Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Сармьенто05.04.25 Росарио Сентраль 2:1 Велес Сарсфилд 14
29 Тальерес 16 2 7 7 11 - 15 03.05.25 Тальерес 1:2 Институто30.04.25 Платенсе 2:1 Тальерес19.04.25 Тальерес 0:1 Велес Сарсфилд14.04.25 Ривер Плейт 1:1 Тальерес06.04.25 Тальерес 2:0 Химнасия и Эсгрима 13
30 Сан Мартин 16 2 3 11 5 - 18 04.05.25 Сан Мартин 0:3 Альдосиви28.04.25 Ланус 1:0 Сан Мартин20.04.25 Сан Мартин 1:0 Годой Крус14.04.25 Индепендьенте 2:0 Сан Мартин05.04.25 Сан Мартин 0:1 Сан-Лоренсо 9
Полная таблица

Таблица чемпионата Аргентины, Клаусура

Клаусура Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Росарио Сентраль 16 8 7 1 18 - 8 16.11.25 Индепендьенте 1:0 Росарио Сентраль08.11.25 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо01.11.25 Институто 1:3 Росарио Сентраль24.10.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Росарио Сентраль20.10.25 Росарио Сентраль 1:0 Платенсе 31
2 Ланус 16 9 3 4 20 - 13 15.11.25 Ланус 3:1 Атлетико Тукуман09.11.25 Сан Мартин 1:1 Ланус04.11.25 Банфилд 2:1 Ланус18.10.25 Ланус 2:0 Годой Крус13.10.25 Индепендьенте 0:2 Ланус 30
3 Бока Хуниорс 16 8 5 3 28 - 12 17.11.25 Бока Хуниорс 2:0 Тигре09.11.25 Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт02.11.25 Эстудиантес 1:2 Бока Хуниорс27.10.25 Барракас Сентраль 1:3 Бока Хуниорс19.10.25 Бока Хуниорс 1:2 Бельграно 29
4 Депортиво Риестра 16 8 4 4 19 - 12 15.11.25 Годой Крус 1:1 Депортиво Риестра11.11.25 Депортиво Риестра 0:1 Индепендьенте01.11.25 Сан-Лоренсо 1:0 Депортиво Риестра21.10.25 Депортиво Риестра 1:0 Институто14.10.25 Платенсе 1:1 Депортиво Риестра 28
5 Велес Сарсфилд 16 7 5 4 19 - 12 16.11.25 Велес Сарсфилд 0:0 Ривер Плейт10.11.25 Химнасия и Эсгрима 2:0 Велес Сарсфилд01.11.25 Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес19.10.25 Атлетико Сармьенто 0:2 Велес Сарсфилд12.10.25 Велес Сарсфилд 1:2 Росарио Сентраль 26
6 Унион Санта-Фе 16 6 7 3 20 - 13 17.11.25 Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе09.11.25 Унион Санта-Фе 0:0 Барракас Сентраль01.11.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Санта-Фе22.10.25 Унион Санта-Фе 3:0 Дефенса и Хустисия10.10.25 Сентраль Кордова 3:1 Унион Санта-Фе 25
7 Расинг Авельянеда 16 7 4 5 16 - 13 17.11.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда08.11.25 Расинг Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия04.11.25 Сентраль Кордова 0:0 Расинг Авельянеда18.10.25 Расинг Авельянеда 1:0 Альдосиви12.10.25 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда 25
8 Сентраль Кордова 16 5 9 2 17 - 11 17.11.25 Сентраль Кордова 1:1 Банфилд11.11.25 Индепендиенте Ривадавиа 0:0 Сентраль Кордова04.11.25 Сентраль Кордова 0:0 Расинг Авельянеда23.10.25 Уракан 0:1 Сентраль Кордова10.10.25 Сентраль Кордова 3:1 Унион Санта-Фе 24
9 Архентинос Хуниорс 16 7 3 6 18 - 13 17.11.25 Эстудиантес 1:2 Архентинос Хуниорс11.11.25 Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно01.11.25 Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс18.10.25 Архентинос Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз10.10.25 Дефенса и Хустисия 1:0 Архентинос Хуниорс 24
10 Сан-Лоренсо 16 6 6 4 13 - 11 16.11.25 Сан-Лоренсо 1:1 Атлетико Сармьенто08.11.25 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо01.11.25 Сан-Лоренсо 1:0 Депортиво Риестра21.10.25 Атлетико Тукуман 1:2 Сан-Лоренсо10.10.25 Сан-Лоренсо 0:1 Сан Мартин 24
11 Барракас Сентраль 16 5 8 3 19 - 17 17.11.25 Барракас Сентраль 1:1 Уракан09.11.25 Унион Санта-Фе 0:0 Барракас Сентраль01.11.25 Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс27.10.25 Барракас Сентраль 1:3 Бока Хуниорс21.10.25 Тигре 2:2 Барракас Сентраль 23
12 Ривер Плейт 16 6 4 6 20 - 15 16.11.25 Велес Сарсфилд 0:0 Ривер Плейт09.11.25 Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт03.11.25 Ривер Плейт 0:1 Химнасия и Эсгрима19.10.25 Тальерес 0:2 Ривер Плейт13.10.25 Ривер Плейт 0:1 Атлетико Сармьенто 22
13 Тигре 16 5 7 4 14 - 13 17.11.25 Бока Хуниорс 2:0 Тигре10.11.25 Тигре 1:0 Эстудиантес04.11.25 Бельграно 0:0 Тигре21.10.25 Тигре 2:2 Барракас Сентраль11.10.25 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тигре 22
14 Химнасия и Эсгрима 16 7 1 8 14 - 16 18.11.25 Платенсе 0:3 Химнасия и Эсгрима10.11.25 Химнасия и Эсгрима 2:0 Велес Сарсфилд03.11.25 Ривер Плейт 0:1 Химнасия и Эсгрима19.10.25 Эстудиантес 2:0 Химнасия и Эсгрима11.10.25 Химнасия и Эсгрима 1:2 Тальерес 22
15 Эстудиантес 16 6 3 7 17 - 18 17.11.25 Эстудиантес 1:2 Архентинос Хуниорс10.11.25 Тигре 1:0 Эстудиантес02.11.25 Эстудиантес 1:2 Бока Хуниорс19.10.25 Эстудиантес 2:0 Химнасия и Эсгрима12.10.25 Бельграно 1:1 Эстудиантес 21
16 Тальерес 16 5 6 5 9 - 12 16.11.25 Институто 0:0 Тальерес09.11.25 Тальерес 1:0 Платенсе01.11.25 Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес19.10.25 Тальерес 0:2 Ривер Плейт11.10.25 Химнасия и Эсгрима 1:2 Тальерес 21
17 Банфилд 16 6 3 7 15 - 21 17.11.25 Сентраль Кордова 1:1 Банфилд10.11.25 Банфилд 0:1 Альдосиви04.11.25 Банфилд 2:1 Ланус18.10.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:2 Банфилд12.10.25 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда 21
18 Бельграно 16 4 8 4 13 - 11 17.11.25 Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе11.11.25 Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно04.11.25 Бельграно 0:0 Тигре19.10.25 Бока Хуниорс 1:2 Бельграно12.10.25 Бельграно 1:1 Эстудиантес 20
19 Атлетико Сармьенто 16 5 5 6 13 - 17 16.11.25 Сан-Лоренсо 1:1 Атлетико Сармьенто10.11.25 Атлетико Сармьенто 2:1 Институто03.11.25 Платенсе 1:1 Атлетико Сармьенто24.10.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Росарио Сентраль19.10.25 Атлетико Сармьенто 0:2 Велес Сарсфилд 20
20 Уракан 16 5 5 6 10 - 15 17.11.25 Барракас Сентраль 1:1 Уракан08.11.25 Уракан 0:2 Ньюэллс Олд Бойз03.11.25 Дефенса и Хустисия 1:3 Уракан23.10.25 Уракан 0:1 Сентраль Кордова12.10.25 Альдосиви 2:0 Уракан 20
21 Сан Мартин 16 4 7 5 13 - 16 15.11.25 Альдосиви 4:2 Сан Мартин09.11.25 Сан Мартин 1:1 Ланус02.11.25 Годой Крус 0:0 Сан Мартин20.10.25 Сан Мартин 1:0 Индепендьенте10.10.25 Сан-Лоренсо 0:1 Сан Мартин 19
22 Дефенса и Хустисия 16 5 4 7 14 - 19 17.11.25 Дефенса и Хустисия 0:2 Индепендиенте Ривадавиа08.11.25 Расинг Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия03.11.25 Дефенса и Хустисия 1:3 Уракан22.10.25 Унион Санта-Фе 3:0 Дефенса и Хустисия10.10.25 Дефенса и Хустисия 1:0 Архентинос Хуниорс 19
23 Индепендьенте 16 4 6 6 14 - 13 16.11.25 Индепендьенте 1:0 Росарио Сентраль11.11.25 Депортиво Риестра 0:1 Индепендьенте02.11.25 Индепендьенте 3:0 Атлетико Тукуман25.10.25 Индепендьенте 3:0 Платенсе20.10.25 Сан Мартин 1:0 Индепендьенте 18
24 Атлетико Тукуман 16 5 3 8 17 - 22 15.11.25 Ланус 3:1 Атлетико Тукуман10.11.25 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус02.11.25 Индепендьенте 3:0 Атлетико Тукуман21.10.25 Атлетико Тукуман 1:2 Сан-Лоренсо12.10.25 Институто 2:0 Атлетико Тукуман 18
25 Альдосиви 16 5 3 8 13 - 18 15.11.25 Альдосиви 4:2 Сан Мартин10.11.25 Банфилд 0:1 Альдосиви01.11.25 Альдосиви 3:1 Индепендиенте Ривадавиа18.10.25 Расинг Авельянеда 1:0 Альдосиви12.10.25 Альдосиви 2:0 Уракан 18
26 Индепендиенте Ривадавиа 16 3 7 6 14 - 17 17.11.25 Дефенса и Хустисия 0:2 Индепендиенте Ривадавиа11.11.25 Индепендиенте Ривадавиа 0:0 Сентраль Кордова01.11.25 Альдосиви 3:1 Индепендиенте Ривадавиа18.10.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:2 Банфилд12.10.25 Индепендиенте Ривадавиа 0:0 Годой Крус 16
27 Институто 16 3 7 6 9 - 17 16.11.25 Институто 0:0 Тальерес10.11.25 Атлетико Сармьенто 2:1 Институто01.11.25 Институто 1:3 Росарио Сентраль21.10.25 Депортиво Риестра 1:0 Институто12.10.25 Институто 2:0 Атлетико Тукуман 16
28 Ньюэллс Олд Бойз 16 3 5 8 13 - 23 17.11.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда08.11.25 Уракан 0:2 Ньюэллс Олд Бойз01.11.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Санта-Фе18.10.25 Архентинос Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз11.10.25 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тигре 14
29 Годой Крус 16 1 9 6 11 - 19 15.11.25 Годой Крус 1:1 Депортиво Риестра10.11.25 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус02.11.25 Годой Крус 0:0 Сан Мартин18.10.25 Ланус 2:0 Годой Крус12.10.25 Индепендиенте Ривадавиа 0:0 Годой Крус 12
30 Платенсе 16 2 6 8 12 - 25 18.11.25 Платенсе 0:3 Химнасия и Эсгрима09.11.25 Тальерес 1:0 Платенсе03.11.25 Платенсе 1:1 Атлетико Сармьенто25.10.25 Индепендьенте 3:0 Платенсе20.10.25 Росарио Сентраль 1:0 Платенсе 12
Полная таблица

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Facundo Rodriguez (Эстудиантес).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Сантьяго Соса (Расинг Авельянеда).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Меза (Эстудиантес).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Joaquin Tobio Burgos (Эстудиантес).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Agustin Basso (Расинг Авельянеда).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукас Аларио (Эстудиантес).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Лучано Дарио Вьетто (Расинг Авельянеда).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Adrian Martinez (Расинг Авельянеда).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хосе Соса (Эстудиантес).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Гидо Каррильо (Эстудиантес).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Adrian Martinez (Расинг Авельянеда).
По теме:
ВИДЕО. Капитан Барселоны вернулся. Тер Штеген провел первый матч за полгода
Кардифф Сити – Челси – 1:3. Дубль Гарначо в Кубке лиги. Видео голов и обзор
Таблица чемпионата Нидерландов. Аякс одолел Фейеноорд и поднялся в топ-3
чемпионат Аргентины по футболу видео голов и обзор Расинг Авельянеда Эстудиантес статистические расклады Платенсе Росарио Сентраль Бока Хуниорс Атлетико Хуниор Ланус Ривер Плейт Сан-Лоренсо Тигре серия пенальти пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16 декабря 2025, 09:33 1
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера

Серхио Франсиско покинул «Реал Сосьедад»

Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Футбол | 17 декабря 2025, 00:20 4
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора

Неожиданно сложную победу каталонцам принесли Андреас Кристенсен и Маркус Рэшфорд

Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым
Футбол | 17.12.2025, 05:01
Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым
Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Футбол | 16.12.2025, 06:32
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
Стал известен срок дисквалификации Мудрика за допинг
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Футбол | 16.12.2025, 19:43
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
На церемонии в Катаре назван лучший игрок 2025 года по версии FIFA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
15.12.2025, 06:05 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб неожиданно назначил легендарного коуча
16.12.2025, 08:53
Футзал
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 27
Футбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
16.12.2025, 07:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем