ВИДЕО. Клаусура: в серии пенальти определен чемпион Аргентины
Эстудиантес одолел Расинг в серии пенальти и завоевал седьмой трофей в истории
В ночь на 14 декабря состоялся финальный матч чемпионата Аргентины (Клаусура) между командами Расинг и Эстудиантес.
Поединок прошел на стадионе Унико Мадре в городе Сантьяго-дель-Эстеро. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в экстратаймах коллективы голов не забили, а в серии пенальти точнее оказались игроки Эстудиантеса – 5:4.
Эстудиантес завоевал седьмой трофей национального первенства и первый с 2010 года, когда выиграл Апертуру.
Чемпионат Аргентины 2025 (Клаусура). 14 декабря. Финал
Расинг – Эстудиантес – 1:1 (пен. 4:5)
Голы: Адриан Мартинез, 81 – Карильо, 90+3
В июне 2025 года был сыгран финал чемпионата Аргентины Апертура – Платенсе одолел Уракан 1:0.
В этом году Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) также вручила новый титул – «чемпион лиги», который присваивается команде, набравшей наибольшее количество очков в общей таблице за год (сумма очков из Апертура и Клаусуры). «Чемпионом лиги» стал Росарио Сентраль с Анхелем Ди Марией, набравший 66 очков в сумме.
Итоги года в Аргентины:
- Победитель Апертуры – Платенсе
- Победитель Клаусуры – Эстудиаетес
- Чемпион лиги (Аперутра + Клаусура) – Росарио Сентраль
- Обладатель Кубка Аргентины – Индепендьете Ривадавия
- Команды, вышедшие в Кубок Либертадорес: Платенсе, Эстудиантес, Росарио Сентраль, Бока Хуниорс, Атлетико Хуниорс (квалификация), Индепендьете Ривадавия, Ланус (как победитель Кубка Судамерикана)
- Команды, вышедшие в Кубок Судамерикана: Ривер Плейт, Расинг, Депортиво Риестра, Сан-Лоренсо, Тигре, Барракас Сентраль
Апертура, сетка плей-офф
Клаусура, сетка плей-офф
Таблица чемпионата Аргентины, Апертура
|Апертура
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Росарио Сентраль
|16
|10
|5
|1
|22 - 8
|04.05.25 Росарио Сентраль 1:0 Индепендьенте26.04.25 Сан-Лоренсо 0:1 Росарио Сентраль21.04.25 Росарио Сентраль 3:0 Институто16.04.25 Платенсе 0:0 Росарио Сентраль05.04.25 Росарио Сентраль 2:1 Велес Сарсфилд
|35
|2
|Архентинос Хуниорс
|16
|9
|6
|1
|24 - 9
|02.05.25 Архентинос Хуниорс 4:0 Эстудиантес27.04.25 Бельграно 1:1 Архентинос Хуниорс23.04.25 Архентинос Хуниорс 3:0 Барракас Сентраль12.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Архентинос Хуниорс07.04.25 Архентинос Хуниорс 4:1 Дефенса и Хустисия
|33
|3
|Бока Хуниорс
|16
|10
|3
|3
|24 - 11
|05.05.25 Тигре 1:1 Бока Хуниорс27.04.25 Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс20.04.25 Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес13.04.25 Бельграно 1:3 Бока Хуниорс07.04.25 Бока Хуниорс 1:0 Барракас Сентраль
|33
|4
|Ривер Плейт
|16
|8
|7
|1
|21 - 9
|05.05.25 Ривер Плейт 4:1 Велес Сарсфилд27.04.25 Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс18.04.25 Химнасия и Эсгрима 0:3 Ривер Плейт14.04.25 Ривер Плейт 1:1 Тальерес06.04.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Ривер Плейт
|31
|5
|Индепендьенте
|16
|8
|5
|3
|23 - 12
|04.05.25 Росарио Сентраль 1:0 Индепендьенте01.05.25 Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте28.04.25 Индепендьенте 0:0 Депортиво Риестра14.04.25 Индепендьенте 2:0 Сан Мартин06.04.25 Ланус 1:1 Индепендьенте
|29
|6
|Расинг Авельянеда
|16
|9
|1
|6
|26 - 16
|02.05.25 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз29.04.25 Дефенса и Хустисия 1:2 Расинг Авельянеда19.04.25 Расинг Авельянеда 1:0 Сентраль Кордова14.04.25 Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда07.04.25 Расинг Авельянеда 4:1 Банфилд
|28
|7
|Уракан
|16
|7
|6
|3
|19 - 12
|04.05.25 Уракан 0:1 Барракас Сентраль30.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Уракан20.04.25 Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия15.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Уракан06.04.25 Уракан 3:3 Альдосиви
|27
|8
|Тигре
|16
|8
|3
|5
|18 - 12
|05.05.25 Тигре 1:1 Бока Хуниорс29.04.25 Эстудиантес 0:0 Тигре23.04.25 Тигре 0:0 Бельграно13.04.25 Барракас Сентраль 1:0 Тигре08.04.25 Тигре 0:2 Ньюэллс Олд Бойз
|27
|9
|Сан-Лоренсо
|16
|7
|6
|3
|14 - 10
|03.05.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Сан-Лоренсо26.04.25 Сан-Лоренсо 0:1 Росарио Сентраль20.04.25 Депортиво Риестра 0:0 Сан-Лоренсо12.04.25 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Тукуман05.04.25 Сан Мартин 0:1 Сан-Лоренсо
|27
|10
|Индепендиенте Ривадавиа
|16
|7
|6
|3
|20 - 17
|02.05.25 Индепендиенте Ривадавиа 3:2 Дефенса и Хустисия29.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Индепендиенте Ривадавиа23.04.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:0 Альдосиви12.04.25 Банфилд 1:1 Индепендиенте Ривадавиа05.04.25 Годой Крус 1:1 Индепендиенте Ривадавиа
|27
|11
|Барракас Сентраль
|16
|7
|5
|4
|20 - 18
|04.05.25 Уракан 0:1 Барракас Сентраль28.04.25 Барракас Сентраль 2:1 Унион Санта-Фе23.04.25 Архентинос Хуниорс 3:0 Барракас Сентраль13.04.25 Барракас Сентраль 1:0 Тигре07.04.25 Бока Хуниорс 1:0 Барракас Сентраль
|26
|12
|Депортиво Риестра
|16
|5
|9
|2
|13 - 7
|03.05.25 Депортиво Риестра 3:0 Годой Крус28.04.25 Индепендьенте 0:0 Депортиво Риестра20.04.25 Депортиво Риестра 0:0 Сан-Лоренсо13.04.25 Институто 3:0 Депортиво Риестра07.04.25 Депортиво Риестра 1:0 Платенсе
|24
|13
|Платенсе
|16
|6
|5
|5
|13 - 11
|04.05.25 Химнасия и Эсгрима 1:0 Платенсе30.04.25 Платенсе 2:1 Тальерес21.04.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Платенсе16.04.25 Платенсе 0:0 Росарио Сентраль07.04.25 Депортиво Риестра 1:0 Платенсе
|23
|14
|Эстудиантес
|16
|5
|6
|5
|18 - 19
|02.05.25 Архентинос Хуниорс 4:0 Эстудиантес29.04.25 Эстудиантес 0:0 Тигре20.04.25 Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес13.04.25 Химнасия и Эсгрима 1:1 Эстудиантес05.04.25 Эстудиантес 0:1 Бельграно
|21
|15
|Ланус
|16
|4
|8
|4
|13 - 11
|04.05.25 Атлетико Тукуман 1:0 Ланус28.04.25 Ланус 1:0 Сан Мартин19.04.25 Ланус 1:1 Банфилд15.04.25 Годой Крус 0:0 Ланус06.04.25 Ланус 1:1 Индепендьенте
|20
|16
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|5
|4
|7
|12 - 15
|02.05.25 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз30.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Уракан19.04.25 Унион Санта-Фе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз12.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Архентинос Хуниорс08.04.25 Тигре 0:2 Ньюэллс Олд Бойз
|19
|17
|Дефенса и Хустисия
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|02.05.25 Индепендиенте Ривадавиа 3:2 Дефенса и Хустисия29.04.25 Дефенса и Хустисия 1:2 Расинг Авельянеда20.04.25 Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия15.04.25 Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе07.04.25 Архентинос Хуниорс 4:1 Дефенса и Хустисия
|19
|18
|Сентраль Кордова
|16
|5
|3
|8
|21 - 22
|02.05.25 Банфилд 3:1 Сентраль Кордова29.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Индепендиенте Ривадавиа19.04.25 Расинг Авельянеда 1:0 Сентраль Кордова15.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Уракан06.04.25 Унион Санта-Фе 1:0 Сентраль Кордова
|18
|19
|Институто
|16
|5
|3
|8
|16 - 20
|03.05.25 Тальерес 1:2 Институто28.04.25 Институто 1:1 Атлетико Сармьенто21.04.25 Росарио Сентраль 3:0 Институто13.04.25 Институто 3:0 Депортиво Риестра08.04.25 Атлетико Тукуман 3:2 Институто
|18
|20
|Бельграно
|16
|3
|8
|5
|13 - 23
|03.05.25 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно27.04.25 Бельграно 1:1 Архентинос Хуниорс23.04.25 Тигре 0:0 Бельграно13.04.25 Бельграно 1:3 Бока Хуниорс05.04.25 Эстудиантес 0:1 Бельграно
|17
|21
|Годой Крус
|16
|3
|8
|5
|8 - 18
|03.05.25 Депортиво Риестра 3:0 Годой Крус28.04.25 Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман20.04.25 Сан Мартин 1:0 Годой Крус15.04.25 Годой Крус 0:0 Ланус05.04.25 Годой Крус 1:1 Индепендиенте Ривадавиа
|17
|22
|Атлетико Тукуман
|16
|5
|1
|10
|17 - 21
|04.05.25 Атлетико Тукуман 1:0 Ланус01.05.25 Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте28.04.25 Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман12.04.25 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Тукуман08.04.25 Атлетико Тукуман 3:2 Институто
|16
|23
|Химнасия и Эсгрима
|16
|4
|4
|8
|9 - 18
|04.05.25 Химнасия и Эсгрима 1:0 Платенсе29.04.25 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия и Эсгрима18.04.25 Химнасия и Эсгрима 0:3 Ривер Плейт13.04.25 Химнасия и Эсгрима 1:1 Эстудиантес06.04.25 Тальерес 2:0 Химнасия и Эсгрима
|16
|24
|Атлетико Сармьенто
|16
|2
|9
|5
|11 - 19
|03.05.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Сан-Лоренсо28.04.25 Институто 1:1 Атлетико Сармьенто21.04.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Платенсе15.04.25 Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Сармьенто06.04.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Ривер Плейт
|15
|25
|Альдосиви
|16
|4
|3
|9
|18 - 28
|04.05.25 Сан Мартин 0:3 Альдосиви26.04.25 Альдосиви 2:1 Банфилд23.04.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:0 Альдосиви14.04.25 Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда06.04.25 Уракан 3:3 Альдосиви
|15
|26
|Банфилд
|16
|3
|5
|8
|14 - 19
|02.05.25 Банфилд 3:1 Сентраль Кордова26.04.25 Альдосиви 2:1 Банфилд19.04.25 Ланус 1:1 Банфилд12.04.25 Банфилд 1:1 Индепендиенте Ривадавиа07.04.25 Расинг Авельянеда 4:1 Банфилд
|14
|27
|Унион Санта-Фе
|16
|3
|5
|8
|11 - 17
|03.05.25 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно28.04.25 Барракас Сентраль 2:1 Унион Санта-Фе19.04.25 Унион Санта-Фе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз15.04.25 Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе06.04.25 Унион Санта-Фе 1:0 Сентраль Кордова
|14
|28
|Велес Сарсфилд
|16
|4
|2
|10
|7 - 22
|05.05.25 Ривер Плейт 4:1 Велес Сарсфилд29.04.25 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия и Эсгрима19.04.25 Тальерес 0:1 Велес Сарсфилд15.04.25 Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Сармьенто05.04.25 Росарио Сентраль 2:1 Велес Сарсфилд
|14
|29
|Тальерес
|16
|2
|7
|7
|11 - 15
|03.05.25 Тальерес 1:2 Институто30.04.25 Платенсе 2:1 Тальерес19.04.25 Тальерес 0:1 Велес Сарсфилд14.04.25 Ривер Плейт 1:1 Тальерес06.04.25 Тальерес 2:0 Химнасия и Эсгрима
|13
|30
|Сан Мартин
|16
|2
|3
|11
|5 - 18
|04.05.25 Сан Мартин 0:3 Альдосиви28.04.25 Ланус 1:0 Сан Мартин20.04.25 Сан Мартин 1:0 Годой Крус14.04.25 Индепендьенте 2:0 Сан Мартин05.04.25 Сан Мартин 0:1 Сан-Лоренсо
|9
Таблица чемпионата Аргентины, Клаусура
|Клаусура
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Росарио Сентраль
|16
|8
|7
|1
|18 - 8
|16.11.25 Индепендьенте 1:0 Росарио Сентраль08.11.25 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо01.11.25 Институто 1:3 Росарио Сентраль24.10.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Росарио Сентраль20.10.25 Росарио Сентраль 1:0 Платенсе
|31
|2
|Ланус
|16
|9
|3
|4
|20 - 13
|15.11.25 Ланус 3:1 Атлетико Тукуман09.11.25 Сан Мартин 1:1 Ланус04.11.25 Банфилд 2:1 Ланус18.10.25 Ланус 2:0 Годой Крус13.10.25 Индепендьенте 0:2 Ланус
|30
|3
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|28 - 12
|17.11.25 Бока Хуниорс 2:0 Тигре09.11.25 Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт02.11.25 Эстудиантес 1:2 Бока Хуниорс27.10.25 Барракас Сентраль 1:3 Бока Хуниорс19.10.25 Бока Хуниорс 1:2 Бельграно
|29
|4
|Депортиво Риестра
|16
|8
|4
|4
|19 - 12
|15.11.25 Годой Крус 1:1 Депортиво Риестра11.11.25 Депортиво Риестра 0:1 Индепендьенте01.11.25 Сан-Лоренсо 1:0 Депортиво Риестра21.10.25 Депортиво Риестра 1:0 Институто14.10.25 Платенсе 1:1 Депортиво Риестра
|28
|5
|Велес Сарсфилд
|16
|7
|5
|4
|19 - 12
|16.11.25 Велес Сарсфилд 0:0 Ривер Плейт10.11.25 Химнасия и Эсгрима 2:0 Велес Сарсфилд01.11.25 Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес19.10.25 Атлетико Сармьенто 0:2 Велес Сарсфилд12.10.25 Велес Сарсфилд 1:2 Росарио Сентраль
|26
|6
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|7
|3
|20 - 13
|17.11.25 Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе09.11.25 Унион Санта-Фе 0:0 Барракас Сентраль01.11.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Санта-Фе22.10.25 Унион Санта-Фе 3:0 Дефенса и Хустисия10.10.25 Сентраль Кордова 3:1 Унион Санта-Фе
|25
|7
|Расинг Авельянеда
|16
|7
|4
|5
|16 - 13
|17.11.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда08.11.25 Расинг Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия04.11.25 Сентраль Кордова 0:0 Расинг Авельянеда18.10.25 Расинг Авельянеда 1:0 Альдосиви12.10.25 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда
|25
|8
|Сентраль Кордова
|16
|5
|9
|2
|17 - 11
|17.11.25 Сентраль Кордова 1:1 Банфилд11.11.25 Индепендиенте Ривадавиа 0:0 Сентраль Кордова04.11.25 Сентраль Кордова 0:0 Расинг Авельянеда23.10.25 Уракан 0:1 Сентраль Кордова10.10.25 Сентраль Кордова 3:1 Унион Санта-Фе
|24
|9
|Архентинос Хуниорс
|16
|7
|3
|6
|18 - 13
|17.11.25 Эстудиантес 1:2 Архентинос Хуниорс11.11.25 Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно01.11.25 Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс18.10.25 Архентинос Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз10.10.25 Дефенса и Хустисия 1:0 Архентинос Хуниорс
|24
|10
|Сан-Лоренсо
|16
|6
|6
|4
|13 - 11
|16.11.25 Сан-Лоренсо 1:1 Атлетико Сармьенто08.11.25 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо01.11.25 Сан-Лоренсо 1:0 Депортиво Риестра21.10.25 Атлетико Тукуман 1:2 Сан-Лоренсо10.10.25 Сан-Лоренсо 0:1 Сан Мартин
|24
|11
|Барракас Сентраль
|16
|5
|8
|3
|19 - 17
|17.11.25 Барракас Сентраль 1:1 Уракан09.11.25 Унион Санта-Фе 0:0 Барракас Сентраль01.11.25 Барракас Сентраль 2:0 Архентинос Хуниорс27.10.25 Барракас Сентраль 1:3 Бока Хуниорс21.10.25 Тигре 2:2 Барракас Сентраль
|23
|12
|Ривер Плейт
|16
|6
|4
|6
|20 - 15
|16.11.25 Велес Сарсфилд 0:0 Ривер Плейт09.11.25 Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт03.11.25 Ривер Плейт 0:1 Химнасия и Эсгрима19.10.25 Тальерес 0:2 Ривер Плейт13.10.25 Ривер Плейт 0:1 Атлетико Сармьенто
|22
|13
|Тигре
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|17.11.25 Бока Хуниорс 2:0 Тигре10.11.25 Тигре 1:0 Эстудиантес04.11.25 Бельграно 0:0 Тигре21.10.25 Тигре 2:2 Барракас Сентраль11.10.25 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тигре
|22
|14
|Химнасия и Эсгрима
|16
|7
|1
|8
|14 - 16
|18.11.25 Платенсе 0:3 Химнасия и Эсгрима10.11.25 Химнасия и Эсгрима 2:0 Велес Сарсфилд03.11.25 Ривер Плейт 0:1 Химнасия и Эсгрима19.10.25 Эстудиантес 2:0 Химнасия и Эсгрима11.10.25 Химнасия и Эсгрима 1:2 Тальерес
|22
|15
|Эстудиантес
|16
|6
|3
|7
|17 - 18
|17.11.25 Эстудиантес 1:2 Архентинос Хуниорс10.11.25 Тигре 1:0 Эстудиантес02.11.25 Эстудиантес 1:2 Бока Хуниорс19.10.25 Эстудиантес 2:0 Химнасия и Эсгрима12.10.25 Бельграно 1:1 Эстудиантес
|21
|16
|Тальерес
|16
|5
|6
|5
|9 - 12
|16.11.25 Институто 0:0 Тальерес09.11.25 Тальерес 1:0 Платенсе01.11.25 Велес Сарсфилд 0:1 Тальерес19.10.25 Тальерес 0:2 Ривер Плейт11.10.25 Химнасия и Эсгрима 1:2 Тальерес
|21
|17
|Банфилд
|16
|6
|3
|7
|15 - 21
|17.11.25 Сентраль Кордова 1:1 Банфилд10.11.25 Банфилд 0:1 Альдосиви04.11.25 Банфилд 2:1 Ланус18.10.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:2 Банфилд12.10.25 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда
|21
|18
|Бельграно
|16
|4
|8
|4
|13 - 11
|17.11.25 Бельграно 0:0 Унион Санта-Фе11.11.25 Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно04.11.25 Бельграно 0:0 Тигре19.10.25 Бока Хуниорс 1:2 Бельграно12.10.25 Бельграно 1:1 Эстудиантес
|20
|19
|Атлетико Сармьенто
|16
|5
|5
|6
|13 - 17
|16.11.25 Сан-Лоренсо 1:1 Атлетико Сармьенто10.11.25 Атлетико Сармьенто 2:1 Институто03.11.25 Платенсе 1:1 Атлетико Сармьенто24.10.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Росарио Сентраль19.10.25 Атлетико Сармьенто 0:2 Велес Сарсфилд
|20
|20
|Уракан
|16
|5
|5
|6
|10 - 15
|17.11.25 Барракас Сентраль 1:1 Уракан08.11.25 Уракан 0:2 Ньюэллс Олд Бойз03.11.25 Дефенса и Хустисия 1:3 Уракан23.10.25 Уракан 0:1 Сентраль Кордова12.10.25 Альдосиви 2:0 Уракан
|20
|21
|Сан Мартин
|16
|4
|7
|5
|13 - 16
|15.11.25 Альдосиви 4:2 Сан Мартин09.11.25 Сан Мартин 1:1 Ланус02.11.25 Годой Крус 0:0 Сан Мартин20.10.25 Сан Мартин 1:0 Индепендьенте10.10.25 Сан-Лоренсо 0:1 Сан Мартин
|19
|22
|Дефенса и Хустисия
|16
|5
|4
|7
|14 - 19
|17.11.25 Дефенса и Хустисия 0:2 Индепендиенте Ривадавиа08.11.25 Расинг Авельянеда 1:0 Дефенса и Хустисия03.11.25 Дефенса и Хустисия 1:3 Уракан22.10.25 Унион Санта-Фе 3:0 Дефенса и Хустисия10.10.25 Дефенса и Хустисия 1:0 Архентинос Хуниорс
|19
|23
|Индепендьенте
|16
|4
|6
|6
|14 - 13
|16.11.25 Индепендьенте 1:0 Росарио Сентраль11.11.25 Депортиво Риестра 0:1 Индепендьенте02.11.25 Индепендьенте 3:0 Атлетико Тукуман25.10.25 Индепендьенте 3:0 Платенсе20.10.25 Сан Мартин 1:0 Индепендьенте
|18
|24
|Атлетико Тукуман
|16
|5
|3
|8
|17 - 22
|15.11.25 Ланус 3:1 Атлетико Тукуман10.11.25 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус02.11.25 Индепендьенте 3:0 Атлетико Тукуман21.10.25 Атлетико Тукуман 1:2 Сан-Лоренсо12.10.25 Институто 2:0 Атлетико Тукуман
|18
|25
|Альдосиви
|16
|5
|3
|8
|13 - 18
|15.11.25 Альдосиви 4:2 Сан Мартин10.11.25 Банфилд 0:1 Альдосиви01.11.25 Альдосиви 3:1 Индепендиенте Ривадавиа18.10.25 Расинг Авельянеда 1:0 Альдосиви12.10.25 Альдосиви 2:0 Уракан
|18
|26
|Индепендиенте Ривадавиа
|16
|3
|7
|6
|14 - 17
|17.11.25 Дефенса и Хустисия 0:2 Индепендиенте Ривадавиа11.11.25 Индепендиенте Ривадавиа 0:0 Сентраль Кордова01.11.25 Альдосиви 3:1 Индепендиенте Ривадавиа18.10.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:2 Банфилд12.10.25 Индепендиенте Ривадавиа 0:0 Годой Крус
|16
|27
|Институто
|16
|3
|7
|6
|9 - 17
|16.11.25 Институто 0:0 Тальерес10.11.25 Атлетико Сармьенто 2:1 Институто01.11.25 Институто 1:3 Росарио Сентраль21.10.25 Депортиво Риестра 1:0 Институто12.10.25 Институто 2:0 Атлетико Тукуман
|16
|28
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|3
|5
|8
|13 - 23
|17.11.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда08.11.25 Уракан 0:2 Ньюэллс Олд Бойз01.11.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Санта-Фе18.10.25 Архентинос Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз11.10.25 Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тигре
|14
|29
|Годой Крус
|16
|1
|9
|6
|11 - 19
|15.11.25 Годой Крус 1:1 Депортиво Риестра10.11.25 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус02.11.25 Годой Крус 0:0 Сан Мартин18.10.25 Ланус 2:0 Годой Крус12.10.25 Индепендиенте Ривадавиа 0:0 Годой Крус
|12
|30
|Платенсе
|16
|2
|6
|8
|12 - 25
|18.11.25 Платенсе 0:3 Химнасия и Эсгрима09.11.25 Тальерес 1:0 Платенсе03.11.25 Платенсе 1:1 Атлетико Сармьенто25.10.25 Индепендьенте 3:0 Платенсе20.10.25 Росарио Сентраль 1:0 Платенсе
|12
