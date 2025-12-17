ВИДЕО. Клаусура: в серии пенальти определен чемпион Аргентины

В ночь на 14 декабря состоялся финальный матч чемпионата Аргентины (Клаусура) между командами Расинг и Эстудиантес.

Поединок прошел на стадионе Унико Мадре в городе Сантьяго-дель-Эстеро. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в экстратаймах коллективы голов не забили, а в серии пенальти точнее оказались игроки Эстудиантеса – 5:4.

Эстудиантес завоевал седьмой трофей национального первенства и первый с 2010 года, когда выиграл Апертуру.

Чемпионат Аргентины 2025 (Клаусура). 14 декабря. Финал

Расинг – Эстудиантес – 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Адриан Мартинез, 81 – Карильо, 90+3

В июне 2025 года был сыгран финал чемпионата Аргентины Апертура – Платенсе одолел Уракан 1:0.

В этом году Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) также вручила новый титул – «чемпион лиги», который присваивается команде, набравшей наибольшее количество очков в общей таблице за год (сумма очков из Апертура и Клаусуры). «Чемпионом лиги» стал Росарио Сентраль с Анхелем Ди Марией, набравший 66 очков в сумме.

Итоги года в Аргентины:

Победитель Апертуры – Платенсе

Победитель Клаусуры – Эстудиаетес

Чемпион лиги (Аперутра + Клаусура) – Росарио Сентраль

Обладатель Кубка Аргентины – Индепендьете Ривадавия

Команды, вышедшие в Кубок Либертадорес: Платенсе, Эстудиантес, Росарио Сентраль, Бока Хуниорс, Атлетико Хуниорс (квалификация), Индепендьете Ривадавия, Ланус (как победитель Кубка Судамерикана)

Команды, вышедшие в Кубок Судамерикана: Ривер Плейт, Расинг, Депортиво Риестра, Сан-Лоренсо, Тигре, Барракас Сентраль

Апертура, сетка плей-офф

Клаусура, сетка плей-офф

Таблица чемпионата Аргентины, Апертура

Апертура Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Росарио Сентраль 16 10 5 1 22 - 8 04.05.25 Росарио Сентраль 1:0 Индепендьенте 26.04.25 Сан-Лоренсо 0:1 Росарио Сентраль 21.04.25 Росарио Сентраль 3:0 Институто 16.04.25 Платенсе 0:0 Росарио Сентраль 05.04.25 Росарио Сентраль 2:1 Велес Сарсфилд 35 2 Архентинос Хуниорс 16 9 6 1 24 - 9 02.05.25 Архентинос Хуниорс 4:0 Эстудиантес 27.04.25 Бельграно 1:1 Архентинос Хуниорс 23.04.25 Архентинос Хуниорс 3:0 Барракас Сентраль 12.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Архентинос Хуниорс 07.04.25 Архентинос Хуниорс 4:1 Дефенса и Хустисия 33 3 Бока Хуниорс 16 10 3 3 24 - 11 05.05.25 Тигре 1:1 Бока Хуниорс 27.04.25 Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс 20.04.25 Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес 13.04.25 Бельграно 1:3 Бока Хуниорс 07.04.25 Бока Хуниорс 1:0 Барракас Сентраль 33 4 Ривер Плейт 16 8 7 1 21 - 9 05.05.25 Ривер Плейт 4:1 Велес Сарсфилд 27.04.25 Ривер Плейт 2:1 Бока Хуниорс 18.04.25 Химнасия и Эсгрима 0:3 Ривер Плейт 14.04.25 Ривер Плейт 1:1 Тальерес 06.04.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Ривер Плейт 31 5 Индепендьенте 16 8 5 3 23 - 12 04.05.25 Росарио Сентраль 1:0 Индепендьенте 01.05.25 Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте 28.04.25 Индепендьенте 0:0 Депортиво Риестра 14.04.25 Индепендьенте 2:0 Сан Мартин 06.04.25 Ланус 1:1 Индепендьенте 29 6 Расинг Авельянеда 16 9 1 6 26 - 16 02.05.25 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз 29.04.25 Дефенса и Хустисия 1:2 Расинг Авельянеда 19.04.25 Расинг Авельянеда 1:0 Сентраль Кордова 14.04.25 Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда 07.04.25 Расинг Авельянеда 4:1 Банфилд 28 7 Уракан 16 7 6 3 19 - 12 04.05.25 Уракан 0:1 Барракас Сентраль 30.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Уракан 20.04.25 Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия 15.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Уракан 06.04.25 Уракан 3:3 Альдосиви 27 8 Тигре 16 8 3 5 18 - 12 05.05.25 Тигре 1:1 Бока Хуниорс 29.04.25 Эстудиантес 0:0 Тигре 23.04.25 Тигре 0:0 Бельграно 13.04.25 Барракас Сентраль 1:0 Тигре 08.04.25 Тигре 0:2 Ньюэллс Олд Бойз 27 9 Сан-Лоренсо 16 7 6 3 14 - 10 03.05.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Сан-Лоренсо 26.04.25 Сан-Лоренсо 0:1 Росарио Сентраль 20.04.25 Депортиво Риестра 0:0 Сан-Лоренсо 12.04.25 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Тукуман 05.04.25 Сан Мартин 0:1 Сан-Лоренсо 27 10 Индепендиенте Ривадавиа 16 7 6 3 20 - 17 02.05.25 Индепендиенте Ривадавиа 3:2 Дефенса и Хустисия 29.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Индепендиенте Ривадавиа 23.04.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:0 Альдосиви 12.04.25 Банфилд 1:1 Индепендиенте Ривадавиа 05.04.25 Годой Крус 1:1 Индепендиенте Ривадавиа 27 11 Барракас Сентраль 16 7 5 4 20 - 18 04.05.25 Уракан 0:1 Барракас Сентраль 28.04.25 Барракас Сентраль 2:1 Унион Санта-Фе 23.04.25 Архентинос Хуниорс 3:0 Барракас Сентраль 13.04.25 Барракас Сентраль 1:0 Тигре 07.04.25 Бока Хуниорс 1:0 Барракас Сентраль 26 12 Депортиво Риестра 16 5 9 2 13 - 7 03.05.25 Депортиво Риестра 3:0 Годой Крус 28.04.25 Индепендьенте 0:0 Депортиво Риестра 20.04.25 Депортиво Риестра 0:0 Сан-Лоренсо 13.04.25 Институто 3:0 Депортиво Риестра 07.04.25 Депортиво Риестра 1:0 Платенсе 24 13 Платенсе 16 6 5 5 13 - 11 04.05.25 Химнасия и Эсгрима 1:0 Платенсе 30.04.25 Платенсе 2:1 Тальерес 21.04.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Платенсе 16.04.25 Платенсе 0:0 Росарио Сентраль 07.04.25 Депортиво Риестра 1:0 Платенсе 23 14 Эстудиантес 16 5 6 5 18 - 19 02.05.25 Архентинос Хуниорс 4:0 Эстудиантес 29.04.25 Эстудиантес 0:0 Тигре 20.04.25 Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес 13.04.25 Химнасия и Эсгрима 1:1 Эстудиантес 05.04.25 Эстудиантес 0:1 Бельграно 21 15 Ланус 16 4 8 4 13 - 11 04.05.25 Атлетико Тукуман 1:0 Ланус 28.04.25 Ланус 1:0 Сан Мартин 19.04.25 Ланус 1:1 Банфилд 15.04.25 Годой Крус 0:0 Ланус 06.04.25 Ланус 1:1 Индепендьенте 20 16 Ньюэллс Олд Бойз 16 5 4 7 12 - 15 02.05.25 Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз 30.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Уракан 19.04.25 Унион Санта-Фе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз 12.04.25 Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Архентинос Хуниорс 08.04.25 Тигре 0:2 Ньюэллс Олд Бойз 19 17 Дефенса и Хустисия 16 5 4 7 18 - 22 02.05.25 Индепендиенте Ривадавиа 3:2 Дефенса и Хустисия 29.04.25 Дефенса и Хустисия 1:2 Расинг Авельянеда 20.04.25 Уракан 1:1 Дефенса и Хустисия 15.04.25 Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе 07.04.25 Архентинос Хуниорс 4:1 Дефенса и Хустисия 19 18 Сентраль Кордова 16 5 3 8 21 - 22 02.05.25 Банфилд 3:1 Сентраль Кордова 29.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Индепендиенте Ривадавиа 19.04.25 Расинг Авельянеда 1:0 Сентраль Кордова 15.04.25 Сентраль Кордова 1:2 Уракан 06.04.25 Унион Санта-Фе 1:0 Сентраль Кордова 18 19 Институто 16 5 3 8 16 - 20 03.05.25 Тальерес 1:2 Институто 28.04.25 Институто 1:1 Атлетико Сармьенто 21.04.25 Росарио Сентраль 3:0 Институто 13.04.25 Институто 3:0 Депортиво Риестра 08.04.25 Атлетико Тукуман 3:2 Институто 18 20 Бельграно 16 3 8 5 13 - 23 03.05.25 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно 27.04.25 Бельграно 1:1 Архентинос Хуниорс 23.04.25 Тигре 0:0 Бельграно 13.04.25 Бельграно 1:3 Бока Хуниорс 05.04.25 Эстудиантес 0:1 Бельграно 17 21 Годой Крус 16 3 8 5 8 - 18 03.05.25 Депортиво Риестра 3:0 Годой Крус 28.04.25 Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман 20.04.25 Сан Мартин 1:0 Годой Крус 15.04.25 Годой Крус 0:0 Ланус 05.04.25 Годой Крус 1:1 Индепендиенте Ривадавиа 17 22 Атлетико Тукуман 16 5 1 10 17 - 21 04.05.25 Атлетико Тукуман 1:0 Ланус 01.05.25 Атлетико Тукуман 2:0 Индепендьенте 28.04.25 Годой Крус 1:0 Атлетико Тукуман 12.04.25 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Тукуман 08.04.25 Атлетико Тукуман 3:2 Институто 16 23 Химнасия и Эсгрима 16 4 4 8 9 - 18 04.05.25 Химнасия и Эсгрима 1:0 Платенсе 29.04.25 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия и Эсгрима 18.04.25 Химнасия и Эсгрима 0:3 Ривер Плейт 13.04.25 Химнасия и Эсгрима 1:1 Эстудиантес 06.04.25 Тальерес 2:0 Химнасия и Эсгрима 16 24 Атлетико Сармьенто 16 2 9 5 11 - 19 03.05.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Сан-Лоренсо 28.04.25 Институто 1:1 Атлетико Сармьенто 21.04.25 Атлетико Сармьенто 0:1 Платенсе 15.04.25 Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Сармьенто 06.04.25 Атлетико Сармьенто 1:1 Ривер Плейт 15 25 Альдосиви 16 4 3 9 18 - 28 04.05.25 Сан Мартин 0:3 Альдосиви 26.04.25 Альдосиви 2:1 Банфилд 23.04.25 Индепендиенте Ривадавиа 1:0 Альдосиви 14.04.25 Альдосиви 0:2 Расинг Авельянеда 06.04.25 Уракан 3:3 Альдосиви 15 26 Банфилд 16 3 5 8 14 - 19 02.05.25 Банфилд 3:1 Сентраль Кордова 26.04.25 Альдосиви 2:1 Банфилд 19.04.25 Ланус 1:1 Банфилд 12.04.25 Банфилд 1:1 Индепендиенте Ривадавиа 07.04.25 Расинг Авельянеда 4:1 Банфилд 14 27 Унион Санта-Фе 16 3 5 8 11 - 17 03.05.25 Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно 28.04.25 Барракас Сентраль 2:1 Унион Санта-Фе 19.04.25 Унион Санта-Фе 1:1 Ньюэллс Олд Бойз 15.04.25 Дефенса и Хустисия 0:0 Унион Санта-Фе 06.04.25 Унион Санта-Фе 1:0 Сентраль Кордова 14 28 Велес Сарсфилд 16 4 2 10 7 - 22 05.05.25 Ривер Плейт 4:1 Велес Сарсфилд 29.04.25 Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия и Эсгрима 19.04.25 Тальерес 0:1 Велес Сарсфилд 15.04.25 Велес Сарсфилд 0:1 Атлетико Сармьенто 05.04.25 Росарио Сентраль 2:1 Велес Сарсфилд 14 29 Тальерес 16 2 7 7 11 - 15 03.05.25 Тальерес 1:2 Институто 30.04.25 Платенсе 2:1 Тальерес 19.04.25 Тальерес 0:1 Велес Сарсфилд 14.04.25 Ривер Плейт 1:1 Тальерес 06.04.25 Тальерес 2:0 Химнасия и Эсгрима 13 30 Сан Мартин 16 2 3 11 5 - 18 04.05.25 Сан Мартин 0:3 Альдосиви 28.04.25 Ланус 1:0 Сан Мартин 20.04.25 Сан Мартин 1:0 Годой Крус 14.04.25 Индепендьенте 2:0 Сан Мартин 05.04.25 Сан Мартин 0:1 Сан-Лоренсо 9 Полная таблица

Таблица чемпионата Аргентины, Клаусура