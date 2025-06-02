В первый раз в истории. Стал известен победитель чемпионата Аргентины

В ночь с 1 на 2 июня в чемпионате Аргентины был определен победитель национального чемпионата 2024/25.

В финальном поединке лиги сошлись клубы «Уракан» и «Платенсе». Местом проведения матча стала арена «Estadio Unico Madre de Ciudades» в городе на севере Аргентины – Сантьяго-дель-Эстеро.

Судьбу матча решил всего один точный удар, который привел «Платенсе» к первому чемпионству в истории (1:0). На 63-й минуте встречи нападающий Гидо Майнеро прошил ворота соперника и помог своему клубу вписать этот день в историю.

Благодаря этому триумфу «Платенсе» впервые квалифицировался в Кубок Либертадорес.

Примера Дивизион. Финал, 1 мая

«Уракан» – «Платенсе» – 0:1

Гол: Майнеро, 63

Сетка плей-офф:

Фотогалерея матча: