В первый раз в истории. Стал известен победитель чемпионата Аргентины
«Платенсе» в финальном матче обыграл «Уракан»
В ночь с 1 на 2 июня в чемпионате Аргентины был определен победитель национального чемпионата 2024/25.
В финальном поединке лиги сошлись клубы «Уракан» и «Платенсе». Местом проведения матча стала арена «Estadio Unico Madre de Ciudades» в городе на севере Аргентины – Сантьяго-дель-Эстеро.
Судьбу матча решил всего один точный удар, который привел «Платенсе» к первому чемпионству в истории (1:0). На 63-й минуте встречи нападающий Гидо Майнеро прошил ворота соперника и помог своему клубу вписать этот день в историю.
Благодаря этому триумфу «Платенсе» впервые квалифицировался в Кубок Либертадорес.
Примера Дивизион. Финал, 1 мая
«Уракан» – «Платенсе» – 0:1
Гол: Майнеро, 63
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Фотогалерея матча:
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