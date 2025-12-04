Фламенго в течение года победил в Кубке Либертадорес и чемпионате Бразилии

Фламенго после победы в Кубке Либертадорес прибавил в своей коллекции трофеев победу в бразильской Серии А.

Произошло это в матче 37-го тура, в котором самая сильная команда Южной Америки победила Сеару со счетом 1:0.

Лишь в 5-й раз в истории клуб из Бразилии победил и в чемпионате, и в Кубке Либертадорес. Фламенго сделал это дважды: в 2019 и 2025 годах.

Сходным достижением может похвастаться также Сантос (1962 и 1963).

Команды, победившие в течение одного календарного года в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес

2025 – Фламенго

2024 – Ботафого

2019 – Фламенго

1963 – Сантос

1962 – Сантос