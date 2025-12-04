Фламенго в течение года победил в Кубке Либертадорес и чемпионате Бразилии
Кому еще удавалось подобное достижение?
Фламенго после победы в Кубке Либертадорес прибавил в своей коллекции трофеев победу в бразильской Серии А.
Произошло это в матче 37-го тура, в котором самая сильная команда Южной Америки победила Сеару со счетом 1:0.
Лишь в 5-й раз в истории клуб из Бразилии победил и в чемпионате, и в Кубке Либертадорес. Фламенго сделал это дважды: в 2019 и 2025 годах.
Сходным достижением может похвастаться также Сантос (1962 и 1963).
Команды, победившие в течение одного календарного года в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес
- 2025 – Фламенго
- 2024 – Ботафого
- 2019 – Фламенго
- 1963 – Сантос
- 1962 – Сантос
