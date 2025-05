Интер может продлить уникальную серию финалов Лиги чемпионов

Уже завтра в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ».

Начиная с 2008 года, Лигу чемпионов выигрывал либо «Реал», либо «Барселона», либо команда, которая выбила одну из них.

2007/08: «Манчестер Юнайтед», прошел в полуфинале »Барселону»

2008/09: «Барселона»

2009/10: «Интер», прошел в полуфинале «Барселону»

2010/11: «Барселона»

2011/12: «Челси», прошел в полуфинале «Барселону»

2012/13: «Бавария», прошла в полуфинале »Барселону»

2013/14: «Реал»

2014/15: «Барселона»

2015/16: «Реал»

2016/17: «Реал»

2017/18: «Реал»

2018/19: «Ливерпуль», прошел в полуфинале «Барселону»

2019/20: «Бавария», прошла в четвертьфинале «Барселону»

2020/21: «Челси», прошел в полуфинале «Реал»

2021/22: «Реал»

2022/23: «Манчестер Сити», прошел в полуфинале «Реал»

2023/24: «Реал»

«Интер» в сезоне 2024/25 выбил в полуфинале «Барселону».

Every Champions League winner since 2008 has either been Real Madrid, Barcelona or a team that eliminated one of them 🤯🇪🇺



Inter knocked Barcelona out this season 👀 pic.twitter.com/NdfOUwNGyj