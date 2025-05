Амбиции. Конте принял решение, в каком клубе продолжить карьеру

Итальянский тренер Антонио Конте продолжить тренировать «Наполи», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, между специалистом и президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом достигнуто соглашение о увеличении зарплаты и сохранении той же структуры контракта.

Стороны пришли к общему долгосрочному и амбициозному плану.

Соглашение Антонио Конте с «Наполи» истекает в июне 2027 года. По итогам прошедшего сезона Серии А неаполитанский клуб стал чемпионом.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» сделало предложение Конте.

🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte stays at Napoli! It was never over… and he will continue.



Agreement reached with president De Laurentiis to increase his salary and mantain same contract structure.



Ambitious plan on transfer market and for long term vision. Conte stays. 🤝🏻 pic.twitter.com/ZFxUThOAbd