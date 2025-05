Повышенная зарплата и Де Брюйне. Наполи сделало предложение Конте

Новоиспеченный победитель Серии А, «Наполи», сделал предложение Антонио Конте относительно нового контракта.

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что клуб готов повысить зарплату тренеру, лишь бы тот остался в «Наполи». Президент клуб готов выполнить любое желание коуча с учетом трансфера Кевина Де Брюйне.

Ранее писалось, что Антонио готов был попрощаться с клубом. Кроме того, «Наполи» проявляло интерес к экс-наставнику «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Конте возглавил команду в начале сезона и помог оформить четвертый триумф в чемпионате Италии. На счету Антонио 41 матч во главе «Наполи», в которых было одержано 26 побед, 10 ничьих и проиграно пять поединков.

