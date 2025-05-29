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Италия
29 мая 2025, 13:54 | Обновлено 29 мая 2025, 13:59
685
0

Повышенная зарплата и Де Брюйне. Наполи сделало предложение Конте

Антонио готов был покинуть клуб

29 мая 2025, 13:54 | Обновлено 29 мая 2025, 13:59
685
0
Повышенная зарплата и Де Брюйне. Наполи сделало предложение Конте
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Новоиспеченный победитель Серии А, «Наполи», сделал предложение Антонио Конте относительно нового контракта.

Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что клуб готов повысить зарплату тренеру, лишь бы тот остался в «Наполи». Президент клуб готов выполнить любое желание коуча с учетом трансфера Кевина Де Брюйне.

Ранее писалось, что Антонио готов был попрощаться с клубом. Кроме того, «Наполи» проявляло интерес к экс-наставнику «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Конте возглавил команду в начале сезона и помог оформить четвертый триумф в чемпионате Италии. На счету Антонио 41 матч во главе «Наполи», в которых было одержано 26 побед, 10 ничьих и проиграно пять поединков.

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Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Антонио Конте Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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