Де Брюйне предложили два варианта – играть в Серии А или уехать за океан

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. В июне у бельгийца заканчивается контракт с «горожанами», после чего он получит статус свободного агента.

По сообщениям британской прессы, в услугах футболиста заинтересованы два клуба – чемпион итальянской Серии А «Наполи» и представитель MLS «Чикаго».

Изначально, де Брюйне согласился на переход в американский клуб, но передумал в последний момент, когда узнал об интересе со стороны неаполитанского коллектива. Бельгиец уверен, что если он уедет за океан, то больше не сможет вернуться на высокий уровень и поиграть в Европе.

На данный момент именно клуб из Серии А является главным претендентом на подписание полузащитника, но сам Кевин намерен подождать других вариантов. Он готов остаться в чемпионате Англии, если поступит предложение от одного из грандов. В ином случае, 33-летний футболист согласится на переход в «Наполи».

В текущем сезоне де Брюйне провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 27 млн евро.