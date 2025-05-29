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  4. Де Брюйне предложили два варианта – играть в Серии А или уехать за океан
Англия
29 мая 2025, 11:59 |
651
0

Де Брюйне предложили два варианта – играть в Серии А или уехать за океан

Бельгиец передумал идти в «Чикаго» и теперь склоняется к трансферу в «Наполи»

29 мая 2025, 11:59 |
651
0
Де Брюйне предложили два варианта – играть в Серии А или уехать за океан
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. В июне у бельгийца заканчивается контракт с «горожанами», после чего он получит статус свободного агента.

По сообщениям британской прессы, в услугах футболиста заинтересованы два клуба – чемпион итальянской Серии А «Наполи» и представитель MLS «Чикаго».

Изначально, де Брюйне согласился на переход в американский клуб, но передумал в последний момент, когда узнал об интересе со стороны неаполитанского коллектива. Бельгиец уверен, что если он уедет за океан, то больше не сможет вернуться на высокий уровень и поиграть в Европе.

На данный момент именно клуб из Серии А является главным претендентом на подписание полузащитника, но сам Кевин намерен подождать других вариантов. Он готов остаться в чемпионате Англии, если поступит предложение от одного из грандов. В ином случае, 33-летний футболист согласится на переход в «Наполи».

В текущем сезоне де Брюйне провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 27 млн евро.

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Чикаго Файр Major League Soccer (MLS) Наполи Манчестер Сити Кевин Де Брюйне трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A свободный агент
Николай Титюк Источник: The Independent
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