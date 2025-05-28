Перейдет к чемпионам. Де Брюйне подпишет контракт с новым клубом

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом – в услугах 33-летнего бельгийца заинтересован итальянский «Наполи».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что уже в ближайшее время представители Кевина прибудут в Неаполь, чтобы уладить все формальности нового соглашения.

Пока неизвестно, на каких условиях де Брюйне присоединится к чемпионам Италии, но ранее была информация, что полузащитник подпишет соглашение на два года и будет самым высокооплачиваемым игроком в составе неаполитанского коллектива.

«Наполи» не придется платить за переход футболиста, так как у него истекает контракт с «Манчестер Сити» и он сможет присоединиться к клубу Серии А на правах свободного агента.

В текущем сезоне де Брюйне провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 27 млн евро.