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  4. Перейдет к чемпионам. Де Брюйне подпишет контракт с новым клубом
Италия
28 мая 2025, 14:30 |
1268
0

Перейдет к чемпионам. Де Брюйне подпишет контракт с новым клубом

«Наполи» планирует подписать контракт с бельгийцем в ближайшее время

28 мая 2025, 14:30 |
1268
0
Перейдет к чемпионам. Де Брюйне подпишет контракт с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне в ближайшее время подпишет контракт с новым клубом – в услугах 33-летнего бельгийца заинтересован итальянский «Наполи».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что уже в ближайшее время представители Кевина прибудут в Неаполь, чтобы уладить все формальности нового соглашения.

Пока неизвестно, на каких условиях де Брюйне присоединится к чемпионам Италии, но ранее была информация, что полузащитник подпишет соглашение на два года и будет самым высокооплачиваемым игроком в составе неаполитанского коллектива.

«Наполи» не придется платить за переход футболиста, так как у него истекает контракт с «Манчестер Сити» и он сможет присоединиться к клубу Серии А на правах свободного агента.

В текущем сезоне де Брюйне провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 27 млн евро.

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Манчестер Сити Наполи Кевин Де Брюйне Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A свободный агент
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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