Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне близок к трансферу в «Наполи», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 33-летний футболист и итальянский клуб достигли соглашения, по которому в ближайшее время должны подписать контракт на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон.

Кевин станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Де Брюйне присоединится к неаполитанскому клубу на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разочаровала Гвардиолу.