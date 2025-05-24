Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Именитый бельгиец очень близок к трансферу в «Наполи»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне близок к трансферу в «Наполи», сообщает Николо Скира.
По информации источника, 33-летний футболист и итальянский клуб достигли соглашения, по которому в ближайшее время должны подписать контракт на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон.
Кевин станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Де Брюйне присоединится к неаполитанскому клубу на правах свободного агента.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разочаровала Гвардиолу.
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