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  4. Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Италия
24 мая 2025, 19:27 | Обновлено 24 мая 2025, 19:28
2206
2

Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом

Именитый бельгиец очень близок к трансферу в «Наполи»

24 мая 2025, 19:27 | Обновлено 24 мая 2025, 19:28
2206
2
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне близок к трансферу в «Наполи», сообщает Николо Скира.

По информации источника, 33-летний футболист и итальянский клуб достигли соглашения, по которому в ближайшее время должны подписать контракт на 2 года с опцией продления на еще 1 сезон.

Кевин станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Де Брюйне присоединится к неаполитанскому клубу на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» разочаровала Гвардиолу.

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Кевин Де Брюйне Наполи Манчестер Сити Николо Скира трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Для Италии возрастные игроки норма, чемпионат менее бегательный чем английский, более думательный и тактический.
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-1
Boodya
Ну в Кевіна і Наполі я ще повірю)
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-1
Mark4854590
От і добре. Рано ще йому в Саудівську Аравію чи МЛС їхати
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-1
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