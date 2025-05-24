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  4. Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Испания
24 мая 2025, 03:10 |
315
0

Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ

Гвардиола хотел подписать в «Манчестер Сити» Дани Ольмо

24 мая 2025, 03:10 |
315
0
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне летом покинет английский клуб, у него заканчивается контракт. Пеп Гвардиола определил, что бельгийца должен в клубе заменить Дани Ольмо из «Барселоны».

По информации El Nacional, «Барселона» получила запрос от «Манчестер Сити» относительно трансфера Ольмо. Однако ответ каталонцев разочаровал – Дани Ольмо – не продается. Каталонцев полностью устраивает игра испанца и они на него в дальнейшем рассчитывают.

В этом сезоне Ольмо провел в Ла Лиге 38 матчей и забил 11 голов, сделав семь ассистов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.

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Барселона трансферы Пеп Гвардиола Кевин Де Брюйне Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Дани Ольмо
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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