Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ

Звездный хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне летом покинет английский клуб, у него заканчивается контракт. Пеп Гвардиола определил, что бельгийца должен в клубе заменить Дани Ольмо из «Барселоны».

По информации El Nacional, «Барселона» получила запрос от «Манчестер Сити» относительно трансфера Ольмо. Однако ответ каталонцев разочаровал – Дани Ольмо – не продается. Каталонцев полностью устраивает игра испанца и они на него в дальнейшем рассчитывают.

В этом сезоне Ольмо провел в Ла Лиге 38 матчей и забил 11 голов, сделав семь ассистов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.