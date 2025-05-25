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  4. Конте покинет Наполи, несмотря на трофей. Известно, кто возглавит чемпионов
Италия
25 мая 2025, 23:52 |
1466
1

Конте покинет Наполи, несмотря на трофей. Известно, кто возглавит чемпионов

Неаполитанцы хотят «немедленно» заключить контракт с Массимилиано Аллегри

25 мая 2025, 23:52 |
1466
1
Конте покинет Наполи, несмотря на трофей. Известно, кто возглавит чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

55-летний итальянский специалист Антонио Конте покинет Наполи, с которым выиграл трофей Серии А в сезоне 2024/25.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, контракт между сторонами, который был заключен до лета 2027 года, будет разорван без каких-либо разногласий. Отношения между коучем и клубом останутся «теплыми».

Инсайдер отметил, что причины такого решения различны и касаются не только экономической и рыночной стороны.

Новым главным тренером Наполи должен стать 57-летний итальянский тренер Массимилиано Аллегри, который с начала кампании 2024/25 находится без работы после ухода из Ювентуса.

Наполи планирует «немедленно» заключить соглашение с Аллегри, чтобы избежать возможных включений Интера после финала Лиги чемпионов и Милана с борьбу за контракт с Массимилиано.

В то же время другой итальянский журналист Николо Скира уверяет, что Ювентус готовит Конте контракт до 2028 года. Сейчас наставником туринцев является Игор Тудор. Антонио уже возглавлял Юве с 2011 по 2014 года.

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Массимилиано Аллегри Джанлука Ди Марцио Серия A отставка назначение тренера чемпионат Италии по футболу Игор Тудор Антонио Конте Николо Скира Наполи Ювентус
Даниил Агарков Источник: Джанлука Ди Марцио
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Saar
Конте- на розхват! Хапайте, а то Шахтар відіб'є🤣🤣🤣
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