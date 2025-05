Конте покинет Наполи, несмотря на трофей. Известно, кто возглавит чемпионов

55-летний итальянский специалист Антонио Конте покинет Наполи, с которым выиграл трофей Серии А в сезоне 2024/25.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, контракт между сторонами, который был заключен до лета 2027 года, будет разорван без каких-либо разногласий. Отношения между коучем и клубом останутся «теплыми».

Инсайдер отметил, что причины такого решения различны и касаются не только экономической и рыночной стороны.

Новым главным тренером Наполи должен стать 57-летний итальянский тренер Массимилиано Аллегри, который с начала кампании 2024/25 находится без работы после ухода из Ювентуса.

Наполи планирует «немедленно» заключить соглашение с Аллегри, чтобы избежать возможных включений Интера после финала Лиги чемпионов и Милана с борьбу за контракт с Массимилиано.

В то же время другой итальянский журналист Николо Скира уверяет, что Ювентус готовит Конте контракт до 2028 года. Сейчас наставником туринцев является Игор Тудор. Антонио уже возглавлял Юве с 2011 по 2014 года.

#Juventus are ready to offer a contract until 2028 and full powers to convince Antonio #Conte, who is #Juve’s main target for the coach role as revealed ten days ago. #transfers https://t.co/fIl98Mhrmw