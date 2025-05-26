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  4. «И мы получили его бесплатно». Реакция фанов на Золотую бутсу Мбаппе
Испания
26 мая 2025, 13:18 |
1522
1

«И мы получили его бесплатно». Реакция фанов на Золотую бутсу Мбаппе

Форвард «Реала» стал лучшим бомбардиром сезона в Европе

26 мая 2025, 13:18 |
1522
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«И мы получили его бесплатно». Реакция фанов на Золотую бутсу Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В Европе закончились национальные чемпионаты, проходящие по системе осень-весна. Также стал известен лучший бомбардир сезона в рейтинге Золотая бутса (Golden Shoe).

Первое место занял Килиан Мбаппе из мадридского «Реала». У него – 31 мяч и 62 балла. По правилам конкурса голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на коэффициент 2.0.

Вторая позиция у Виктора Дьекереша из «Спортинга» (39 голов, 58,5 балла). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5.

Третье место получил египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (29 мячей в чемпионате Англии, 58 баллов). Также в топ-5 вошли Роберт Левандовски из «Барселоны» (по 27 мячей, 54 балла) и Гарри Кейн из «Баварии» (26 голов, 52 очка).

AE Crypto: Не забывайте, он выиграл Золотую бутсу в самом плохом сезоне «Реала».

The Screenshot Lad: А некоторые говорили, что он не справится с уровнем Ла Лиги...

Beno SarkCess: Я не впечатлен. Мы купили его, чтобы он помог нам продолжать побеждать в Европе, но в итоге он лишил нас трофеев, поэтому мы не смогли провести парад трофеев в этом сезоне.

lobistars: Класс постоянный и мы получили его бесплатно.

GBEMISOLA CFC: Почему «провал сезона» выиграл все это? Так некоторые люди называли Мбаппе в его первых нескольких играх за «Реал» Мадрид.

Chukwuebuka Okonkwo: Великолепно! Жаль, что «Реал» Мадрид не позволил ему выиграть ни одного трофея в этом сезоне.

Talk football: Килиан Мбаппе никогда не был проблемой. В следующем сезоне «Реалу» нужно будет строить команду вокруг него, и он справится.

Bofloat: В следующем сезоне он будет зверем в Ла Лиге. «Барселона» должна продолжать молиться.

DREAMS LLC: В следующем сезоне он будет работать на полную мощность, чтобы вернуть ЛЧ и Ла Лигу.

Vandi: Мбаппе хорошо выступил в этом сезоне. Первый сезон в Ла Лиге был совсем не плох. Следующий сезон с Алонсо будет огненным.

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Золотая бутса Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу реакция болельщиков Ла Лига Виктор Дьекереш Мохамед Салах Роберт Левандовски Гарри Кейн
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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introvert
Безкоштовно, лол)) Самий безглуздий коментар винести в заголовок, логічно.
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