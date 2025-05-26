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Евро U17
Португалия U17
25.05.2025 21:30 – FT 2 : 1
Германия U17
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26 мая 2025, 03:23 | Обновлено 26 мая 2025, 03:34
37
0

Фиаско Германии на Евро U-17. Определены два полуфиналисты юношеского ЧЕ

Франция и Португалия сыграют в полуфиналах с представителями другой группы

26 мая 2025, 03:23 | Обновлено 26 мая 2025, 03:34
37
0
Фиаско Германии на Евро U-17. Определены два полуфиналисты юношеского ЧЕ
УЕФА

​В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

Во втором туре Франция разгромила Албанию со счетом 4:0 и вышла в полуфинал.

В топ-матче игрового дня Португалия нанесла поражение Германии (2:1) и оформила себе пропуск в 1/2 финала.

Итоги группы: Франция и Португалия ышли в полуфинал (по 7 очков), Германия (3) и Албания (0) выбыли из турнира.

В другой группе играют: Италия (6 очков), Бельгия (4), Англия (1), Чехия (0). Две лучших команды выйдут в полуфинал.

Чемпионат Европы 2025 U-17

3-й тур, Албания

25.05. 21:30. Португалия U-17 – Германия U-17 – 2:1

Голы: Соареш, 76, Банжаки, 89 – Исбрух, 72

25.05. 21:30. Франция U-17 – Албания U-17 – 4:0

Голы: Диандага, 33, Кулибали, 51, Н'Гессан, 66, 79

Турнирные таблицы

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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