Фиаско Германии на Евро U-17. Определены два полуфиналисты юношеского ЧЕ
Франция и Португалия сыграют в полуфиналах с представителями другой группы
В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
Во втором туре Франция разгромила Албанию со счетом 4:0 и вышла в полуфинал.
В топ-матче игрового дня Португалия нанесла поражение Германии (2:1) и оформила себе пропуск в 1/2 финала.
Итоги группы: Франция и Португалия ышли в полуфинал (по 7 очков), Германия (3) и Албания (0) выбыли из турнира.
В другой группе играют: Италия (6 очков), Бельгия (4), Англия (1), Чехия (0). Две лучших команды выйдут в полуфинал.
Чемпионат Европы 2025 U-17
3-й тур, Албания
25.05. 21:30. Португалия U-17 – Германия U-17 – 2:1
Голы: Соареш, 76, Банжаки, 89 – Исбрух, 72
25.05. 21:30. Франция U-17 – Албания U-17 – 4:0
Голы: Диандага, 33, Кулибали, 51, Н'Гессан, 66, 79
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