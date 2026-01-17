Украинские теннисистки родом из Новой Каховки Юлия Стародубцева (WTA 110) и Ангелина Калинина (WTA 178) вместе потренировались на Australian Open 2026.

«Не Новая Каховка, но Мельбурне тоже подойдет», – подписала общее фото с Ангелиной у себя в Instagram-сториз Юлия.

Стародубцева и Калинина стартовали на Открытом чемпионате Австралии с квалификации и успешно преодолели ее, выиграв по три матча.

На старте основной сетки Юлия встретится с Айлой Томлянович, а Ангелина поборется с Ван Синьюй.

ФОТО. Стародубцева и Калинина вместе потренировались на Australian Open