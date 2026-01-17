ФОТО. Стародубцева и Калинина вместе потренировались на Australian Open
Юлия и Ангелина прошли квалификацию и сыграют в основной сетке мейджора в Мельбурне
Украинские теннисистки родом из Новой Каховки Юлия Стародубцева (WTA 110) и Ангелина Калинина (WTA 178) вместе потренировались на Australian Open 2026.
«Не Новая Каховка, но Мельбурне тоже подойдет», – подписала общее фото с Ангелиной у себя в Instagram-сториз Юлия.
Стародубцева и Калинина стартовали на Открытом чемпионате Австралии с квалификации и успешно преодолели ее, выиграв по три матча.
На старте основной сетки Юлия встретится с Айлой Томлянович, а Ангелина поборется с Ван Синьюй.
ФОТО. Стародубцева и Калинина вместе потренировались на Australian Open
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/64 финала начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву
Капелло мог возглавить киевский гранд