  4. Майкл КАРРИК: «Я не мог просить о большем»
Англия
17 января 2026, 20:13 |
326
0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я не хочу слишком увлекаться всеми этими вещами, связанными с ДНК. Мы хотели играть хорошо и воплотить в игре то, что, по нашему мнению, поможет нам в этом. Мы, безусловно, хотели быть сильными в обороне как команда. Мы чувствовали, что имеем преимущество в переходах. Когда мы владели мячом, я считал, что мы выглядели опасно.

Я не мог просить большего. Ребята все восприняли тактически и эмоционально справились с этим. Вчера я сказал, что это волшебное место, и сегодня это действительно было так.

Я не буду много говорить о Пепе, он невероятный тренер, а его команда очень хорошая. Я не имею права публично их критиковать.

Мы хотели играть, используя наши сильные стороны. Два фланговых игрока, Амад и Доргу, были фантастическими в обоих направлениях. Мбемо и Бруну, Кунья вышел на замену и изменил ход игры, Маунт забил из офсайда. Все было так, как мы надеялись. Это ближе всего к тому, на что мы могли надеяться перед игрой. Изменения нелегкие.

За последние несколько дней я действительно почувствовал, как сильно игроки хотели подарить болельщикам ощущение успеха. Если и было что-то, что меня беспокоило, то это то, что это чувство может выйти за пределы, потому что они так стремятся хорошо выступить. Но они невероятно хорошо справились с эмоциональной стороной игры. Я гордился, наблюдая, как моя команда справилась с этим».

По теме:
ВИДЕО. Реакция Каррика и Гвардиола на победу Манчестер Юнайтед в дерби
Ливерпуль повторил печальное достижение сезона 1980/81
Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Майкл Каррик пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
