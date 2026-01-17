Майкл КАРРИК: «Я не мог просить о большем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги:

«Я не хочу слишком увлекаться всеми этими вещами, связанными с ДНК. Мы хотели играть хорошо и воплотить в игре то, что, по нашему мнению, поможет нам в этом. Мы, безусловно, хотели быть сильными в обороне как команда. Мы чувствовали, что имеем преимущество в переходах. Когда мы владели мячом, я считал, что мы выглядели опасно.

Я не мог просить большего. Ребята все восприняли тактически и эмоционально справились с этим. Вчера я сказал, что это волшебное место, и сегодня это действительно было так.

Я не буду много говорить о Пепе, он невероятный тренер, а его команда очень хорошая. Я не имею права публично их критиковать.

Мы хотели играть, используя наши сильные стороны. Два фланговых игрока, Амад и Доргу, были фантастическими в обоих направлениях. Мбемо и Бруну, Кунья вышел на замену и изменил ход игры, Маунт забил из офсайда. Все было так, как мы надеялись. Это ближе всего к тому, на что мы могли надеяться перед игрой. Изменения нелегкие.

За последние несколько дней я действительно почувствовал, как сильно игроки хотели подарить болельщикам ощущение успеха. Если и было что-то, что меня беспокоило, то это то, что это чувство может выйти за пределы, потому что они так стремятся хорошо выступить. Но они невероятно хорошо справились с эмоциональной стороной игры. Я гордился, наблюдая, как моя команда справилась с этим».