Италия и Англия провели матч-триллер на Евро U-17, Бельгия взяла три очки

В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

Италия и Англия провели матч-триллер с шестью голами (4:2). Бельгия взяла три очка, одержав победу над Чехией (2:1).

Италия возглавляет группу и с двумя победами досрочно вышла в 1/2 финала.

После двух туров: Италия (6 очков), Бельгия (4), Англия (1), Чехия (0).

По двух лучших команды из каждой группы выйдут в полуфиналы.

Чемпионат Европы 2025 U-17

2-й тур, 23 мая, Албания

Бельгия U17 – Чехия U17 – 3:1

Голы: Камара, 24, 42, Гилен, 45 – Чижек, 65

Италия U17 – Англия U17 – 4:2

Голы: Иначио, 10 (пен), Де Паоли, 37, Кампаньелло, 67, Луонго, 77 – Родрігес Абраам, 23, 49

Турнирная таблица

Бельгия U17 – Чехия U17 – 3:1

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