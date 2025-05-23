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Евро U17
Бельгия U17
23.05.2025 19:00 – FT 3 : 1
Чехия U17
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23 мая 2025, 23:29 | Обновлено 23 мая 2025, 23:38
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Италия и Англия провели матч-триллер на Евро U-17, Бельгия взяла три очки

Чемпионат Европы для 17-летних игроков продолжается в Албании

23 мая 2025, 23:29 | Обновлено 23 мая 2025, 23:38
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Италия и Англия провели матч-триллер на Евро U-17, Бельгия взяла три очки
Getty Images/Global Images Ukraine

В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

Италия и Англия провели матч-триллер с шестью голами (4:2). Бельгия взяла три очка, одержав победу над Чехией (2:1).

Италия возглавляет группу и с двумя победами досрочно вышла в 1/2 финала.

После двух туров: Италия (6 очков), Бельгия (4), Англия (1), Чехия (0).

По двух лучших команды из каждой группы выйдут в полуфиналы.

Чемпионат Европы 2025 U-17

2-й тур, 23 мая, Албания

Бельгия U17 – Чехия U17 – 3:1

Голы: Камара, 24, 42, Гилен, 45 – Чижек, 65

Италия U17 – Англия U17 – 4:2

Голы: Иначио, 10 (пен), Де Паоли, 37, Кампаньелло, 67, Луонго, 77 – Родрігес Абраам, 23, 49

Турнирная таблица

Бельгия U17 – Чехия U17 – 3:1

Инфографика

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Krystof Cizek (Чехия U17).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Wout Gielen (Бельгия U17).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ali Camara (Бельгия U17).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Ali Camara (Бельгия U17).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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