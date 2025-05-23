Италия и Англия провели матч-триллер на Евро U-17, Бельгия взяла три очки
Чемпионат Европы для 17-летних игроков продолжается в Албании
В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
Италия и Англия провели матч-триллер с шестью голами (4:2). Бельгия взяла три очка, одержав победу над Чехией (2:1).
Италия возглавляет группу и с двумя победами досрочно вышла в 1/2 финала.
После двух туров: Италия (6 очков), Бельгия (4), Англия (1), Чехия (0).
По двух лучших команды из каждой группы выйдут в полуфиналы.
Чемпионат Европы 2025 U-17
2-й тур, 23 мая, Албания
Бельгия U17 – Чехия U17 – 3:1
Голы: Камара, 24, 42, Гилен, 45 – Чижек, 65
Италия U17 – Англия U17 – 4:2
Голы: Иначио, 10 (пен), Де Паоли, 37, Кампаньелло, 67, Луонго, 77 – Родрігес Абраам, 23, 49
Турнирная таблица
Бельгия U17 – Чехия U17 – 3:1
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События матча
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