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Евро U17
Албания U17
22.05.2025 19:00 – FT 0 : 4
Германия U17
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Чемпионат Европы
22 мая 2025, 23:47 | Обновлено 22 мая 2025, 23:54
94
0

Второй тур Евро U-17. Заруба Франции и Португалии, разгром от Германии

​В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17

22 мая 2025, 23:47 | Обновлено 22 мая 2025, 23:54
94
0
Второй тур Евро U-17. Заруба Франции и Португалии, разгром от Германии
УЕФА

​В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).

Во втором туре Германия разгромила Албанию со счетом 4:0.

Затем в топ-матче игрового дня Франция и Португалии разошлись миром (0:0).

После двух туров Португалия и Франция имеют по 4 очка, Германия идет третьей (3), а Албания замыкает квартет (0).

В другой группы играют: Италия (3 очка), Бельгия, Англия (по 1), Чехия (0). По две лучших команды выйдут в полуфинал.

Чемпионат Европы 2025 U-17

2-й тур, Албания

22.05. 19:00. Албания U-17 – Германия U-17 – 0:4

Голы: Менса, 7, Стафф, 20, Майк, 65, Менса Отенг, 85 (пен)

22.05. 21:30. Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:0

Турнирная таблица

​Инфографика

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Германия U17.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Wisdom Mike (Германия U17).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Alexander Staff (Германия U17).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Jeremiah Mensah (Германия U17).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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