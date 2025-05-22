Второй тур Евро U-17. Заруба Франции и Португалии, разгром от Германии
В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17
В Албании продолжается чемпионат Европы 2025 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
Во втором туре Германия разгромила Албанию со счетом 4:0.
Затем в топ-матче игрового дня Франция и Португалии разошлись миром (0:0).
После двух туров Португалия и Франция имеют по 4 очка, Германия идет третьей (3), а Албания замыкает квартет (0).
В другой группы играют: Италия (3 очка), Бельгия, Англия (по 1), Чехия (0). По две лучших команды выйдут в полуфинал.
Чемпионат Европы 2025 U-17
2-й тур, Албания
22.05. 19:00. Албания U-17 – Германия U-17 – 0:4
Голы: Менса, 7, Стафф, 20, Майк, 65, Менса Отенг, 85 (пен)
22.05. 21:30. Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:0
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