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Молодежные турниры
21 мая 2025, 16:14 |
34
0

Албания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17

22 мая на «Эльбасан Арена» состоится матч 2-го тура чемпионата Европы U-17

21 мая 2025, 16:14 |
34
0
Албания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17
uefa.com

22 мая на «Эльбасан Арена» пройдет матч 2-го тура чемпионата Европы U-17, в котором сборная Албании встретится со сборной Германии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Албания

Команда попала в эту компанию только по одной причине: нынешнее первенство континента решили провести именно в Тиране и окрестностях. За счет этого коллектив, что никогда не пробивался ни на единый финальный турнир (и только несколько раз играл в элит-раунде квалификации), получил право дебютировать. Но чтобы иметь реальную практику, подопечные Андреа Тедеско были проведены через отбор. Сначала они взяли 4 очка в трех матчах с Фарерами, Хорватией и Нидерландами. Потом, в марте, дома разгромили Азербайджан, но проиграли Уэльсу.

На Евро пришлось сразу играть с потенциальным фаворитом, Португалией. В итоге в Тиране более-менее неплохо продержался новичок перед своими болельщиками первый тайм, пропустив до перерыва только однажды. Но в итоге расклеился, и в концовке дошло до разгрома 0-4.

Германия

Сборная ухитрилась в одном поколении, в 2023-м, выиграть Евро, впервые за почти полтора десятилетия. Но следующий вариант состава пропустил прошлогодний чемпионат. В нынешней квалификации подопечные Мейстера смогли на пару с чехами набрать по семь очков в компании с Белоруссией и Андоррой. Потом повторили этот же результат в Испании, где в соперниках, помимо принимающей стороны, были Австрия и Норвегия.

На самом Евро немцы начинали против французов, причем на этом же поле. Встреча потенциальных фаворитов квартета прошла неожиданно совсем уж без борьбы – соседям уступили 0-3, причем дважды пропустили уже к 12-й минуте. От этого шока так и не смогли отойти.

Статистика личных встреч

Единственный раз до этого на таком уровне команды сыграли осенью 2011-го года. И немцы выиграли за счет единственного гола некоего Сарра, и то забитого с пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что и сейчас помогут родные стены албанцам. Злые за позорное поражение немцы обыграют хозяев арены (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Албания U17
22 мая 2025 -
19:00
Германия U17
Победа Германии 1,7 Сделать ставку

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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