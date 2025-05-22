Бельгия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U-17

23 мая на «Нико Дована» пройдет матч 2-го тура чемпионата Европы U-17, в котором сборная Бельгии встретится со сборной Чехии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Бельгия

Команда представляет небольшую страну, которая в футбольном плане всегда "экспортировала" игроков, так что молодежи тут всегда хватало. Но при этом в данной возрастной категории брали максимум третье место, и дважды кряду, в 2023-м и 2024-м, вообще на Евро не пробивались. В новом цикле тренер, Боб Бровейс, получил возможность провести первый раунд квалификации дома - и там обыграли и Украину, и Косово с Казахстаном. Весной уже играли в Польше, а соперниками были также Ирландия и Исландия, и там тоже были первыми в квартете с семью очками.

На Евро было сразу сложное испытание - встреча с Англией. Еще и соперник отметился быстрым забитым голом. Впрочем, в начале второго тайма получилось ответить своим мячом, и в итоге поединок так и закончился ничьей 1-1.

Чехия

Сборная этой страны стабильно играет на всех Евро без исключения. А вот юноши часто пропускают чемпионаты, и даже если выходят, то в основном заканчивают после группового этапа. Только в 2006-м было достигнуто финала, да в прошлом году пробились в 1/4. Сейчас подопечные Дршека на пару с Германией (по 7 очков) выиграли осенью свою группу у Белоруссии и Андорры. На втором этапа в Швейцарии взяли 7 очков и первое место, опередив и хозяев арены, и шведов с турками.

На чемпионате чехи играли на этом же стадионе против итальянцев. Они продержались более получаса, но потом пропустили дважды с интервалом в четыре минуты. К чести команды, она пыталась вернуться в игру, и даже забила после перерыва - но все же уступила 1-2.

Статистика личных встреч

Первый же поединок, в столь успешном для себя 2006-м году, чехи выиграли. Но потом было три ничьи и две победы бельгийцев, в том числе 2-1 в контрольном поединке прошлой осенью.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в номинальных хозяев. Бельгийцы понимают, что тут осечка может стать роковой, так что выиграют у аутсайдера квартета (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua Бельгия U17 Чехия U17 Победа Бельгии 1,8 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями