Парагвайский клуб готов подписать хавбека, от которого избавились Карпаты

Парагвайский «Гуарани» из Асунсьона может подписать 23-летнего опорного полузащитника аргентинского «Расинга» Патрисио Танду, который несколько недель назад покинул «Карпаты».

Отмечается, что «Гуарани» достиг соглашения по годичной аренде Танды и ожидает прибытия игрока в свое расположение в ближайшие пару дней.

Весь минувший год Танда отыграл в аренде в Украине за «Карпаты», которые имели опцию выкупа игрока, однако предпочли избавиться от легионера, даже не дождавшись назначения нового главного тренера.

За «Карпаты» Танда провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом.