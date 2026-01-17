Парагвайский клуб готов подписать хавбека, от которого избавились Карпаты
Патрисио Танда вновь поедет в аренду
Парагвайский «Гуарани» из Асунсьона может подписать 23-летнего опорного полузащитника аргентинского «Расинга» Патрисио Танду, который несколько недель назад покинул «Карпаты».
Отмечается, что «Гуарани» достиг соглашения по годичной аренде Танды и ожидает прибытия игрока в свое расположение в ближайшие пару дней.
Весь минувший год Танда отыграл в аренде в Украине за «Карпаты», которые имели опцию выкупа игрока, однако предпочли избавиться от легионера, даже не дождавшись назначения нового главного тренера.
За «Карпаты» Танда провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом.
