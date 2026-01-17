Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аргентина
17 января 2026, 20:23 |
Парагвайский клуб готов подписать хавбека, от которого избавились Карпаты

Патрисио Танда вновь поедет в аренду

17 января 2026, 20:23 |
Парагвайский клуб готов подписать хавбека, от которого избавились Карпаты
x.com/AdrianoSavalli. Патрисио Танда

Парагвайский «Гуарани» из Асунсьона может подписать 23-летнего опорного полузащитника аргентинского «Расинга» Патрисио Танду, который несколько недель назад покинул «Карпаты».

Отмечается, что «Гуарани» достиг соглашения по годичной аренде Танды и ожидает прибытия игрока в свое расположение в ближайшие пару дней.

Весь минувший год Танда отыграл в аренде в Украине за «Карпаты», которые имели опцию выкупа игрока, однако предпочли избавиться от легионера, даже не дождавшись назначения нового главного тренера.

За «Карпаты» Танда провел 23 матча, отличившись 1 голом и 1 ассистом.

Патрисио Танда Карпаты Львов трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
