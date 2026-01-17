Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед

Майкл Каррик еще ни разу не проиграл во главе Манчестер Юнайтед.

В четвертом матче в качестве наставника МЮ Майкл Каррик победил Манчестер Сити со счетом 2:0 в матче 22-го тура АПЛ.

Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед:

2021: победа над Арсеналом (3:2)

2021: ничья против Челси (1:1)

2021: победа над Вильярреалом (2:0)

2026: победа над Манчестер Сити (2:0)

Интересным фактом также является то, что четыре последних побед Манчестер Юнайтед над Манчестер Сити в АПЛ были одержаны под руководством четырех разных тренеров:

Уле-Гуннар Сульшер (2021)

Эрик тен Хаг (2023)

Рубен Аморим (2024)

Майкл Каррик (2026)

