Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед
«Красные дьяволы» под руководством Каррика трижды победили и однажды сыграли вничью
Майкл Каррик еще ни разу не проиграл во главе Манчестер Юнайтед.
В четвертом матче в качестве наставника МЮ Майкл Каррик победил Манчестер Сити со счетом 2:0 в матче 22-го тура АПЛ.
Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед:
- 2021: победа над Арсеналом (3:2)
- 2021: ничья против Челси (1:1)
- 2021: победа над Вильярреалом (2:0)
- 2026: победа над Манчестер Сити (2:0)
Интересным фактом также является то, что четыре последних побед Манчестер Юнайтед над Манчестер Сити в АПЛ были одержаны под руководством четырех разных тренеров:
- Уле-Гуннар Сульшер (2021)
- Эрик тен Хаг (2023)
- Рубен Аморим (2024)
- Майкл Каррик (2026)
