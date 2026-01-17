Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед
Англия
17 января 2026, 20:04 | Обновлено 17 января 2026, 20:05
215
1

Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» под руководством Каррика трижды победили и однажды сыграли вничью

Каррик продолжил беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Майкл Каррик еще ни разу не проиграл во главе Манчестер Юнайтед.

В четвертом матче в качестве наставника МЮ Майкл Каррик победил Манчестер Сити со счетом 2:0 в матче 22-го тура АПЛ.

Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед:

  • 2021: победа над Арсеналом (3:2)
  • 2021: ничья против Челси (1:1)
  • 2021: победа над Вильярреалом (2:0)
  • 2026: победа над Манчестер Сити (2:0)

Интересным фактом также является то, что четыре последних побед Манчестер Юнайтед над Манчестер Сити в АПЛ были одержаны под руководством четырех разных тренеров:

  • Уле-Гуннар Сульшер (2021)
  • Эрик тен Хаг (2023)
  • Рубен Аморим (2024)
  • Майкл Каррик (2026)
По теме:
ВИДЕО. Реакция Каррика и Гвардиола на победу Манчестер Юнайтед в дерби
Ливерпуль повторил печальное достижение сезона 1980/81
Майкл КАРРИК: «Я не мог просить о большем»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Манчестер Юнайтед статистика Майкл Каррик Эрик тен Хаг Рубен Аморим Уле Гуннар Сульшер
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)

(3)







Комментарии 1
Harun Bakircioğlu
Вернулся через 5 лет, а Артета все еще в Арсенале. В следующем туре есть шанс повторить
