Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
17 января 2026, 20:48 |
ВИДЕО. Реакция Каррика и Гвардиола на победу Манчестер Юнайтед в дерби

«Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» со счетом 2:0

ВИДЕО. Реакция Каррика и Гвардиола на победу Манчестер Юнайтед в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Майкл Каррик

В субботу, 17 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Поединок принимал стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Мбемо и Доргу. Эта игра стала первой для «манкунианцев» после возвращения Каррика на пост тренера.

«Манчестер Юнайтед» с 35 очками стал четвертым в таблице. «Манчестер Сити» с 43 очками остался вторым.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Майкла Каррика и Хосепа Гвардиолы.

Майкл КАРРИК: «Я не мог просить о большем»
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
