ВИДЕО. Реакция Каррика и Гвардиола на победу Манчестер Юнайтед в дерби
«Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» со счетом 2:0
В субботу, 17 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Поединок принимал стадион «Олд Траффорд» в Манчестере. Встреча началась в 14:30 по киевскому времени.
Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Мбемо и Доргу. Эта игра стала первой для «манкунианцев» после возвращения Каррика на пост тренера.
«Манчестер Юнайтед» с 35 очками стал четвертым в таблице. «Манчестер Сити» с 43 очками остался вторым.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд Майкла Каррика и Хосепа Гвардиолы.
