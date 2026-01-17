Альваро АРБЕЛОА: «Мы должны его благодарить»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Леванте» (2:0) в матче 20-го тура Ла Лиги:

«Мы знали, что это будет тяжелый матч, потому что у нас была тяжелая неделя и из-за сложившейся атмосферы. Это нелегко. Я также играл в матчах после большого разочарования, и ты не чувствуешь такой же уверенности, как когда все идет хорошо. Мы знали, что нам нужны игроки с большой ответственностью, которые хотят взять на себя такой матч.

Мы столкнулись с соперниками, которые очень усложняли нам жизнь, которые сидели в своей половине поля и не давали нам пространства, и нам пришлось очень тяжело работать в этих матчах. Для этого мы должны играть намного лучше, чем в первом тайме. У нас есть много возможностей для совершенствования, и во втором тайме многое изменилось, но нам придется много работать, заставлять соперников бегать и изматывать их, чтобы появилось больше пространства. Этот матч для нас хороший, потому что мы выиграли и потому что мы знаем, что нам нужно играть намного лучше, чтобы выигрывать больше матчей.

У нас была не очень удачная неделя, и болельщики имеют полное право выражать свое недовольство игроками, командой и, прежде всего, мной. Это мой первый матч как тренера «Реала» на этом стадионе, и то, что я сделал как игрок, осталось в прошлом, а свою привязанность ко мне они уже продемонстрировали, когда я был игроком. Теперь я должен заслужить ее как тренер. Эти свисты были адресованы всем, и прежде всего мне, потому что я ответственный, тренер этой команды и тот, кого обвиняют, когда дела идут плохо. Я всегда очень уважал Бернабеу. Меня тоже часто освистывали, и я думаю, что одна из причин, почему этот клуб такой великий, – это требовательность наших болельщиков.

Мы знаем с этой недели, что это самый большой клуб в мире, который требует от тебя лучшего, и что Бернабеу не ожидает ничего меньшего. Мы всегда должны воспринимать эти ожидания спокойно, потому что они знают, что мы можем дать гораздо больше, что мы должны дать гораздо больше, что мы должны соответствовать стандартам «Реала» и, конечно, нам не на что жаловаться, когда речь идет о наших болельщиках. Мы должны посмотреть на себя и дать им гораздо больше, чем мы давали им до сих пор, особенно на этой неделе.

Мне понравилось сегодня то, что все игроки хотели получить мяч, а это нелегко, когда ты знаешь, что если совершишь ошибку, то болельщики могут обвинить тебя в этом. У меня было 11 отважных игроков на поле и, на самом деле, на протяжении всей недели, потому что все они работали очень хорошо, с большой энергией и осознавая ответственность, которая на нас лежала сегодня. Я очень горжусь своими игроками, очень счастлив тренировать их и видеть их реакцию, их личность... чтобы играть в этой команде, нужно иметь много физических и технических качеств, но прежде всего — менталитет и сердце. Эти игроки имеют это.

Винисиус? На мой взгляд, он выглядел хорошо. Он в порядке, как и все остальные. Мы рады победе и сосредоточены на следующем матче. Все в раздевалке осознают, что мы будем совершенствоваться, что мы это сделаем, что мы будем упорно работать и бороться за все. Как тренер «Реала», я буду работать, чтобы вытянуть максимум из Винисиуса. Я буду требовать, чтобы его партнеры по команде искали его и давали ему как можно больше мячей, потому что он один из самых динамичных игроков в мире, если не самый динамичный.

Для меня огромная удача иметь такого игрока. Я сказал это на днях. Он отражает то, что значит быть игроком «Реала». Он парень, который не боится делать ошибки, он смелый, всегда просит мяч, пытается снова и снова, имеет характер и отстаивает этот герб зубами и ногтями. То, что он сделал здесь, не многие игроки в истории этого клуба сделали. Я очень горжусь тем, что являюсь его тренером, и буду работать с ним, чтобы вытянуть из него все самое лучшее, потому что он принесет нам много титулов, как это уже было раньше.

Я не думаю, что его освистывают на большинстве матчей. Я очень уважаю болельщиков на Бернабеу, и это одна из причин, почему этот клуб такой великий. Требования, которые они предъявляют к игрокам, заставляют их выкладываться на полную. Они также хотят видеть лучшую версию Винисиуса, которую мы видели против «Барселоны» неделю назад. Он принес нам несколько Лиг чемпионов, и я надеюсь, что никто этого не забывает. Он подарил нам много хороших моментов и был игроком, который тянул команду вперед и нес ее на своих плечах, будучи еще молодым. Мы будем упорно работать, чтобы найти его, чтобы он мог и в дальнейшем делать разницу, чтобы он мог наслаждаться игрой и чтобы он мог вернуться к той форме, на которую, как мы все знаем, он способен, и радовать болельщиков. Он один из нас и будет им еще долгое время.

Беллингем? Я видел, как он очень хорошо играл всю неделю, и вблизи он даже лучше, чем то, что вы видите по телевизору. Он молодой парень, но имеет опыт, зрелость и лидерские качества. Он имеет все, что нужно для игры в этой команде, берет на себя ответственность и не прячется. Сегодня он много бегал, и я хочу вознаградить всех игроков за эти усилия. Жаль, что он не смог забить тот гол, потому что это было бы хорошим вознаграждением за все его усилия. Он один из лидеров, как и Мбаппе, Винисиус и Вальверде. Это игроки, которым суждено достичь больших успехов в «Реале». Они четверо – лучшие игроки мира и лидеры этой команды. Это игроки, на которых нужно ориентироваться, когда дела идут плохо. Я буду стараться работать с ними, чтобы выявить в них лучшее, сделать их счастливыми, чтобы они получали удовольствие, чтобы они хотели быть в «Реале» и выигрывать много титулов, потому что они этого заслуживают и имеют для этого все качества.

Гюлер? Я уверен, что он будет важным, как и все остальные. Он очень талантливый парень, очень подвижный, способен играть на разных позициях, имеет отличный финальный пас и также способен создавать игру. Он молод, но опытен для своего возраста. Он проделал отличную работу с мячом и без него. Я уверен, что он будет очень важен и получит много игрового времени, я в этом не сомневаюсь. Он особенный, талантливый, и ему суждено провести здесь замечательные вечера, как и всем игрокам.

Это первый раз, когда я зашел в раздевалку и сразу почувствовал, что такое «Реал», история этого клуба, требования и как замечательно быть здесь каждый день. Я здесь уже много лет, но каждое утро, просыпаясь, я все еще чувствую себя особенным, зная, что я являюсь частью этого клуба. Я был юношеским игроком, игроком, послом, тренером молодежной команды, а теперь тренером первой команды... Когда видишь 15 кубков Лиги чемпионов, которые вместе приветствуют тебя на стадионе, ты понимаешь величие лучшей команды в мире и в истории.

Самая требовательная позиция в «Реале» — центральный защитник. Ты должен защищать большое пространство, уметь выводить мяч под давлением, быть быстрым и хорошо играть головой. Ты должен делать так много вещей хорошо, что это совсем не просто. Хейсен возвращается после длительного периода отсутствия, и ему нужно дать игровое время и уверенность. Невозможно хорошо играть в «Реале», если ты не играл регулярно или не в хорошей физической форме. Он сыграл 60 минут в Кубке, потому что так было договорено, а сегодня он сыграл немного больше. Мы будем продолжать работать, и мы часто забываем, откуда ребята, сколько им лет и насколько требователен этот клуб. Мы знаем, что когда ты надеваешь эту футболку, ты должен быть готов. Мадрид никого не ждет, это поезд, который не ждет, но я буду ждать его, потому что знаю, что он даст нам многое, и он парень, который имеет большой потенциал для совершенствования и будет играть очень хорошо.

Возвращение Мбаппе? Мы должны поблагодарить его за его усилия и за то, что он возвращается после травмы колена. Любой другой в такой ситуации мог бы отказаться, но Килиан за 2 дня показал мне, что он лидер. Первое, что он сделал, – это прокинул мяч между моими ногами во время рондо, что является хорошим способом поприветствовать меня. Я очень рад тренировать игрока, который способен забить 60 голов за сезон. Я запомню на всю жизнь, как он тренируется и что он может делать с мячом. Более того, как человек он замечательный парень и прирожденный лидер. Надеюсь, его колено выдержит, потому что он нам будет нужен. Он делает разницу в каждой игре, и когда он на поле, ты счастлив».