КИВУ: «Когда нужно – следует быть прагматичными»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву подвел итоги победного матча 21-го тура Серии А с «Удинезе» – 1:0.

– Кажется, команда уже набрала ход…

– Мы начали эту работу еще с лета, осознавая, что должны постоянно прогрессировать, всегда быть лучшей версией себя в каждый момент матча и сезона. Вероятно, мы стали более зрелыми в чтении игры: матч дает много подсказок, и нужно уметь понимать их все.

– Вы часто говорите об ответственности.

– У меня есть своя работа, как и у каждого игрока – своя роль. Есть тысяча вещей и тысяча ответственностей. Мы должны отдавать все на пользу команды: когда нападающий должен заработать фол, а когда защитник – выиграть дуэль. Все это ключевые ответственности, без которых невозможно двигаться вперед.

– Сегодня вышел основной состав в центре поля, несмотря на плотный календарь…

– Это распространенная ошибка – делать такие подсчеты. Я не считаю. Сегодня мы были в Удине – на сложном поле против хорошо подготовленной команды, часто непредсказуемой в своей игре. Я не делал лишних расчетов, потому что иногда так можно ошибиться (смеется).

– Барелла должен был опекать Солета – таков был план?

– Многие команды меняются в зависимости от соперника. В перерыве мы поняли, что Солет разрывал линию и подходил близко к полузащитнику, часто продвигался еще дальше вперед. Затем «Удинезе» немного подкорректировал игру и подключался вперед и с другого фланга. Мы должны отвечать, сохраняя собственную идентичность. Мы – команда, которая умеет делать определенные вещи, а с скамейки запасных по ходу матча стараемся помогать. Барелла сыграл хорошо, хотя иногда из-за большого желания что-то сделать теряет немного ясности. Он пробегает почти 14 км за матч, сегодня на 90-й минуте уже был без сил, но продолжал делать рывки. Мы рады его тренировать, и он рад быть здесь в сезоне, который, надеемся, будет конкурентным.

– Работа Пио Эспозито.

– Пио много работал, чтобы команда поднималась выше. В конце он тоже был уставшим. Возможно, иногда мы действовали немного медленно и слишком изящно, но, кроме последних пяти минут, считаю, мы провели качественный и конкретный матч. Красивые вещи делают тогда, когда это возможно, а когда нужно – следует быть прагматичными. Это уже одиннадцатый «сухой» матч – и это не мелочь. В Серии A каждая команда может создать проблемы, но у нас есть коллектив, который отдает всего себя.