Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата
Португалия
17 января 2026, 21:44 | Обновлено 17 января 2026, 22:07
764
0

Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата

Поединок 18-го тура чемпионата Португалии состоится 17 января в 22:30 по киевскому времени

17 января 2026, 21:44 | Обновлено 17 января 2026, 22:07
764
0
Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Риу Аве» и «Бенфика».

Команды сыграют на стадионе «Estádio dos Arcos». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе лиссабонского клуба с первых минут на поле выйдут игроки сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Подопечные Жозе Моуриньо набрали 39 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. «Риу Аве» занимает 11-е место, имея в своем активе 20 пунктов.

Стартовые составы Риу Аве и Бенфики на матч чемпионата Португалии

По теме:
Риу Аве – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Риу Аве – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Витория – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
чемпионат Португалии по футболу Риу Аве Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии
Футбол | 17 января 2026, 21:34 1
Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии
Волевая победа ротен. Бавария в очередной раз разбила соперника в Германии

Мюнхенцы сумели обыграть «РБ Лейпциг»

Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Футбол | 17 января 2026, 05:02 0
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду
Бывший вратарь Динамо и сборной Украины сбил мировую звезду

Бойко рассказал забавную историю, связанную с Дэвидом Гетте

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 17.01.2026, 20:50
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
16.01.2026, 16:15 6
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 9
Футбол
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем