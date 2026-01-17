Где Трубин и Судаков? Риу Аве и Бенфика выбрали составы на матч чемпионата
Поединок 18-го тура чемпионата Португалии состоится 17 января в 22:30 по киевскому времени
В субботу, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Риу Аве» и «Бенфика».
Команды сыграют на стадионе «Estádio dos Arcos». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
В составе лиссабонского клуба с первых минут на поле выйдут игроки сборной Украины – вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.
Подопечные Жозе Моуриньо набрали 39 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. «Риу Аве» занимает 11-е место, имея в своем активе 20 пунктов.
Стартовые составы Риу Аве и Бенфики на матч чемпионата Португалии
