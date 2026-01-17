СВИТОЛИНА: С командой нашли хитрости, которые помогают быть в лучшей форме

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с журналистами перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2026:

О планировании межсезонной подготовки: «На самом деле все сводится к поиску баланса. Думаю, с годами мы с моим тренером и командой нашли несколько маленьких хитростей, которые помогают быть в лучшей форме. Я очень рада, что смогла выиграть в Окленде. Это хороший старт, уверенный старт, и, надеюсь, я смогу использовать это как фундамент для будущего».

О старте на Australian Open: «Первый круг турнира Grand Slam – конечно, это очень непросто, все максимально готовы и чрезвычайно мотивированы играть хорошо. На первом «мейджоре» каждый хочет показать, над чем работал в межсезонье, и это делает турнир интересным. Именно поэтому мы увидим много замечательных матчей. Лично для меня важно сосредоточиться на одном матче за раз, не заглядывать слишком далеко вперед, хорошо восстанавливаться, быть готовой физически и ментально, тогда у меня будут хорошие шансы сыграть на высоком уровне».

О своих уверенных выступлениях в финалах: «На протяжении многих лет я шаг за шагом выстраивала этот образ и такую ментальность. Это важно. Конечно, до финала еще нужно выиграть много матчей, но именно финал имеет решающее значение и именно там нужно показать свой лучший теннис. Именно ради таких моментов ты тренируешься и работаешь. Поэтому я стараюсь находить свой путь и маленькие детали, которые помогают в самые важные моменты, даже если не удается показать свой лучший теннис из-за большого давления и ответственности, по крайней мере бороться и находить способ победить».

О совместных тренировках с мужем Гаэлем Монфисом: «Я однозначно получаю очень интенсивные тренировки, ведь он, очевидно, бьет по мячу очень сильно и мощно, и мне приходится реагировать чрезвычайно быстро. Думаю, это приносит пользу моей игре, потому что сейчас все играют мощно, все вкладываются в свои удары. И тренировки с ним дают мне уверенность, что я готова к другим скоростям. Со своей стороны я учу его бэкхенду по линии, я бы сказала, это мой лучший удар. И теперь он мне говорит, что из-за этого и его бэкхенд по линии улучшился (смеется)».

О последнем сезоне Гаэля в Туре: «Энергия, которую дают сейчас болельщики, – это невероятно. Он действительно заряжается от зрителей, которые приходят посмотреть матчи и тренировки. Это дает много радости. Конечно, есть немного переживаний, ведь он хотел бы иметь сильный сезон. И я знаю, что он способен на это, он прекрасно тренировался. Меня поразило, сколько работы он проделал в межсезонье на корте и в зале. Я вижу, что он действительно хотел бы завершить карьеру на мажорной ноте. И я счастлива быть рядом с ним на этом прекрасном пути и поддерживать его, что бы там ни было».

В первом раунде Australian Open Элина сыграет против Кристины Букши. Встреча начнется 18 января и начнется ориентировочно в 04:30 по Киеву.