Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: С командой нашли хитрости, которые помогают быть в лучшей форме
Australian Open
17 января 2026, 20:52 |
222
0

СВИТОЛИНА: С командой нашли хитрости, которые помогают быть в лучшей форме

Элина пообщалась с журналистами перед стартом Australian Open 2026

17 января 2026, 20:52 |
222
0
СВИТОЛИНА: С командой нашли хитрости, которые помогают быть в лучшей форме
Arata Yamaoka. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с журналистами перед стартом Открытого чемпионата Австралии 2026:

О планировании межсезонной подготовки: «На самом деле все сводится к поиску баланса. Думаю, с годами мы с моим тренером и командой нашли несколько маленьких хитростей, которые помогают быть в лучшей форме. Я очень рада, что смогла выиграть в Окленде. Это хороший старт, уверенный старт, и, надеюсь, я смогу использовать это как фундамент для будущего».

О старте на Australian Open: «Первый круг турнира Grand Slam – конечно, это очень непросто, все максимально готовы и чрезвычайно мотивированы играть хорошо. На первом «мейджоре» каждый хочет показать, над чем работал в межсезонье, и это делает турнир интересным. Именно поэтому мы увидим много замечательных матчей. Лично для меня важно сосредоточиться на одном матче за раз, не заглядывать слишком далеко вперед, хорошо восстанавливаться, быть готовой физически и ментально, тогда у меня будут хорошие шансы сыграть на высоком уровне».

О своих уверенных выступлениях в финалах: «На протяжении многих лет я шаг за шагом выстраивала этот образ и такую ментальность. Это важно. Конечно, до финала еще нужно выиграть много матчей, но именно финал имеет решающее значение и именно там нужно показать свой лучший теннис. Именно ради таких моментов ты тренируешься и работаешь. Поэтому я стараюсь находить свой путь и маленькие детали, которые помогают в самые важные моменты, даже если не удается показать свой лучший теннис из-за большого давления и ответственности, по крайней мере бороться и находить способ победить».

О совместных тренировках с мужем Гаэлем Монфисом: «Я однозначно получаю очень интенсивные тренировки, ведь он, очевидно, бьет по мячу очень сильно и мощно, и мне приходится реагировать чрезвычайно быстро. Думаю, это приносит пользу моей игре, потому что сейчас все играют мощно, все вкладываются в свои удары. И тренировки с ним дают мне уверенность, что я готова к другим скоростям. Со своей стороны я учу его бэкхенду по линии, я бы сказала, это мой лучший удар. И теперь он мне говорит, что из-за этого и его бэкхенд по линии улучшился (смеется)».

О последнем сезоне Гаэля в Туре: «Энергия, которую дают сейчас болельщики, – это невероятно. Он действительно заряжается от зрителей, которые приходят посмотреть матчи и тренировки. Это дает много радости. Конечно, есть немного переживаний, ведь он хотел бы иметь сильный сезон. И я знаю, что он способен на это, он прекрасно тренировался. Меня поразило, сколько работы он проделал в межсезонье на корте и в зале. Я вижу, что он действительно хотел бы завершить карьеру на мажорной ноте. И я счастлива быть рядом с ним на этом прекрасном пути и поддерживать его, что бы там ни было».

В первом раунде Australian Open Элина сыграет против Кристины Букши. Встреча начнется 18 января и начнется ориентировочно в 04:30 по Киеву.

По теме:
Восьмой пропущенный GS с 2022 года: экс-шестой номер ATP снялся с Aus Open
ФОТО. Стародубцева и Калинина вместе потренировались на Australian Open
Элина Свитолина – Кристина Букша. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина Australian Open 2026
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17 января 2026, 14:40 8
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение

Вратаря сборной Украины хочет подписать «Челси»

Марта Костюк – Эльза Жакемо. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2026
Теннис | 17 января 2026, 19:29 0
Марта Костюк – Эльза Жакемо. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2026
Марта Костюк – Эльза Жакемо. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2026

Поединок 1/64 финала начнется ориентировочно в 03:30 по Киеву

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17.01.2026, 08:00
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
Футбол | 17.01.2026, 16:53
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 52
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем