Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»
Англия
17 января 2026, 20:15 | Обновлено 17 января 2026, 20:17
341
0

ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»

Тренер считает успех соперника заслуженным

17 января 2026, 20:15 | Обновлено 17 января 2026, 20:17
341
0
ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола дал оценку поражению 0:2 в матче АПЛ против Манчестер Юнайтед.

«Лучшая команда победила. У МЮ сегодня было что-то, чего нам не хватило. Мы не были на том уровне, на котором должны. Это касается многих аспектов, не было энергии».

«Соперник был лучше. Фол против Доку? Я считаю, что там был красная карточка, но я не хочу быть тренером, который оправдывает все красной карточкой», – сказал Гвардиола.

Для МЮ это был первый после назначения матч нового тренера Майкла Каррика.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Каррика и Гвардиола на победу Манчестер Юнайтед в дерби
Ливерпуль повторил печальное достижение сезона 1980/81
Майкл КАРРИК: «Я не мог просить о большем»
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17 января 2026, 08:00 9
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами

На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»

Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Футбол | 17 января 2026, 14:40 8
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение

Вратаря сборной Украины хочет подписать «Челси»

Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Шахтер отправил щедрое предложение о трансфере молодого таланта
Футбол | 17.01.2026, 20:01
Шахтер отправил щедрое предложение о трансфере молодого таланта
Шахтер отправил щедрое предложение о трансфере молодого таланта
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
Футбол | 17.01.2026, 16:53
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
ВИДЕО. Как Рыбалка и Милевский подрались в медиалиге. Инцидент улажен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 8
Футбол
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
16.01.2026, 15:47 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем