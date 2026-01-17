ГВАРДИОЛА о поражении от МЮ: «Лучшая команда победила. У них было что-то»

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола дал оценку поражению 0:2 в матче АПЛ против Манчестер Юнайтед.

«Лучшая команда победила. У МЮ сегодня было что-то, чего нам не хватило. Мы не были на том уровне, на котором должны. Это касается многих аспектов, не было энергии».

«Соперник был лучше. Фол против Доку? Я считаю, что там был красная карточка, но я не хочу быть тренером, который оправдывает все красной карточкой», – сказал Гвардиола.

Для МЮ это был первый после назначения матч нового тренера Майкла Каррика.