Англия
17 января 2026, 20:37 |
Ливерпуль повторил печальное достижение сезона 1980/81

«Красные» снова не победили дома команду, повысившуюся из Чемпионшипа

Ливерпуль повторил печальное достижение сезона 1980/81
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль не смог победить дома в текущем сезоне АПЛ ни одной команды, повысившейся из Чемпионшипа по итогам прошлого сезона.

В матче 22-го тура «красные» на Энфилде сыграли вничью с Бернли со счетом 1:1.

Все три новичка сезона 2025/26, а именно Сандерленд, Лидс Юнайтед и Бернли, сыграли вничью на выезде против Ливерпуля:

  • Ливерпуль – Сандерленд – 1:1
  • Ливерпуль – Лидс Юнайтед – 0:0
  • Ливерпуль – Бернли – 1:1

В последний раз подобное с «красными» в домашних матчах высшего дивизиона Англии случалось еще в сезоне 1980/81. Ливерпуль также стал первым действующим чемпионом АПЛ, не смогшим победить дома ни одной из трех команд-новичков лиги в следующем после чемпионского сезоне.

статистика чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Английская Премьер-лига Ливерпуль Бернли Лидс Сандерленд
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
