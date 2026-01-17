Ливерпуль повторил печальное достижение сезона 1980/81
«Красные» снова не победили дома команду, повысившуюся из Чемпионшипа
Ливерпуль не смог победить дома в текущем сезоне АПЛ ни одной команды, повысившейся из Чемпионшипа по итогам прошлого сезона.
В матче 22-го тура «красные» на Энфилде сыграли вничью с Бернли со счетом 1:1.
Все три новичка сезона 2025/26, а именно Сандерленд, Лидс Юнайтед и Бернли, сыграли вничью на выезде против Ливерпуля:
- Ливерпуль – Сандерленд – 1:1
- Ливерпуль – Лидс Юнайтед – 0:0
- Ливерпуль – Бернли – 1:1
В последний раз подобное с «красными» в домашних матчах высшего дивизиона Англии случалось еще в сезоне 1980/81. Ливерпуль также стал первым действующим чемпионом АПЛ, не смогшим победить дома ни одной из трех команд-новичков лиги в следующем после чемпионского сезоне.
For the first time since the 1980-81 top-flight season, Liverpool have failed to win any of their three home league games against newly promoted sides ❌ pic.twitter.com/oyyrr7IBMZ— Match of the Day (@BBCMOTD) January 17, 2026
