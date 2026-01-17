Тренер Реала: «Флорентино – самый важный человек. А они его освистали»

Наставнику Реала Альваро Арбелоа не понравилось, что болельщики во время матча чемпионата Испании против Леванте освистали президента клуба Флорентино Переса.

«Я знаю, кто это свистел и кто устраивает эти акции. Они освистывают не Переса, они просто не любят Реал Мадрид. Флорентино Перес – самый важный человек в истории клуба вместе с Сантьяго Бернабеу».

«И все фаны Реала понимают, что Флорентино сделал для команды», – сказал Арбелоа.

Тренер на этой неделе заменил Хаби Алонсо, которого уволили после поражения от Барселоны.