Тренер Реала: «Флорентино – самый важный человек. А они его освистали»
Арбелоа недоволен некоторыми фанами Реала
Наставнику Реала Альваро Арбелоа не понравилось, что болельщики во время матча чемпионата Испании против Леванте освистали президента клуба Флорентино Переса.
«Я знаю, кто это свистел и кто устраивает эти акции. Они освистывают не Переса, они просто не любят Реал Мадрид. Флорентино Перес – самый важный человек в истории клуба вместе с Сантьяго Бернабеу».
«И все фаны Реала понимают, что Флорентино сделал для команды», – сказал Арбелоа.
Тренер на этой неделе заменил Хаби Алонсо, которого уволили после поражения от Барселоны.
