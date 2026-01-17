Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Реала: «Флорентино – самый важный человек. А они его освистали»
Испания
17 января 2026, 19:31 | Обновлено 17 января 2026, 19:36
188
0

Тренер Реала: «Флорентино – самый важный человек. А они его освистали»

Арбелоа недоволен некоторыми фанами Реала

17 января 2026, 19:31 | Обновлено 17 января 2026, 19:36
188
0
Тренер Реала: «Флорентино – самый важный человек. А они его освистали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Наставнику Реала Альваро Арбелоа не понравилось, что болельщики во время матча чемпионата Испании против Леванте освистали президента клуба Флорентино Переса.

«Я знаю, кто это свистел и кто устраивает эти акции. Они освистывают не Переса, они просто не любят Реал Мадрид. Флорентино Перес – самый важный человек в истории клуба вместе с Сантьяго Бернабеу».

«И все фаны Реала понимают, что Флорентино сделал для команды», – сказал Арбелоа.

Тренер на этой неделе заменил Хаби Алонсо, которого уволили после поражения от Барселоны.

По теме:
Бетис – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал выиграл с голом Мбаппе, первая победа нового тренера
Альваро Арбелоа Реал Мадрид Флорентино Перес Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17 января 2026, 16:13 8
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины

Драку устроили Милевский и Сергей Рыбалка

Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Футбол | 17 января 2026, 16:45 0
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций
Египет – Нигерия. Прогноз на матч за третье место Кубка африканских наций

Поединок состоится 17 января в 18:00 по Киеву

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
Бокс | 17.01.2026, 09:42
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Футбол | 16.01.2026, 17:55
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17
Футбол
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
16.01.2026, 15:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем