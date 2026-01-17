Шахтер отправил щедрое предложение о трансфере молодого таланта

Донецкий «Шахтер» сделал официальное предложение по 19-летнему нападающему «Палмейраса» Луиджи Анри.

Как сообщают бразильские СМИ, украинский клуб готов заплатить за игрока 8 миллионов евро, однако эта сумма не полностью устраивает руководство «Вердао». В «Палмейрасе» считают, что футболист имеет серьезный потенциал для роста цены, поэтому рассчитывают выручить не менее 10 миллионов евро, продав 70–80% прав.

Кроме «Шахтера», к Луиджи проявляют интерес клубы из Бразилии, Саудовской Аравии и Европы. Ожидается, что в ближайшее время могут появиться новые предложения.