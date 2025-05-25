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Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 03:21 | Обновлено 25 мая 2025, 03:32
56
0

Бабукарр ФАЛЛ: «Забить гол Шахтеру – большая радость»

«Рух» сыграл вничью с «горняками»

25 мая 2025, 03:21 | Обновлено 25 мая 2025, 03:32
56
0
Бабукарр ФАЛЛ: «Забить гол Шахтеру – большая радость»
ФК Рух. Бабукарр Фалл

Легионер львовского «Руха» Бабукарр Фаал прокомментировал забитый гол в ворота «Шахтера» в матче 30-го тура УПЛ.

«Очень рад, что смог забить гол и помочь команде сыграть вничью с «Шахтером». Я постепенно адаптируюсь и к тренерским требованиям, и к чемпионату. Надеюсь, в следующем сезоне буду забивать за «Рух» еще больше голов!

Ярослав Карабин сделал классную подачу с углового. Вообще Ярослав – лучший ассистент команды. Он точно навесил мне на голову и я должен был только попасть в ворота.

Ухожу в отпуск в отличном настроении. Мы много и тяжело работали на тренировках, поэтому надо немного отдохнуть. Будет время перезагрузиться и с новыми силами впоследствии начать подготовку к новому сезону. Мне нравится играть в УПЛ – это сильная лига с крепкими командами. Хочется проявить себя как можно лучше»

Видеообзор матча

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Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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