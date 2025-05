Абердин впервые за 35 лет выиграл Кубок Шотландии

В финальном матче Кубка Шотландии «Абердин» в серии послематчевых пенальти победил «Селтик» со счетом 1:1 (4:3).

Для «Абердина» эта победа стала первой за 35 лет и 8 в истории в целом.

Свои 8 титулов «Абердин» выиграл из 17 финалов, в которых участвовал.

Рекордсменом турнира является как раз «Селтик», победивший 42 раза.

42 – «Селтик»

34 – «Рейнджерс»

10 – «Квинз Парк»

8 – «Хартс»

8 – «Абердин»

Интересным фактом является то, что этот финал стал 140-м в истории Кубка Шотландии. Кубок Шотландии является старейшим национальным трофеем в мире.

For the first time in 35 years, Aberdeen have won the Scottish Cup! 🏆#BBCFootball #ScottishCup pic.twitter.com/ECI1RTGqEZ