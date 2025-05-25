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Шотландия
25 мая 2025, 01:22 |
75
0

Абердин впервые за 35 лет выиграл Кубок Шотландии

В финальном матче «Абердин» победил в серии пенальти «Селтик»

25 мая 2025, 01:22 |
75
0
Абердин впервые за 35 лет выиграл Кубок Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Абердин

В финальном матче Кубка Шотландии «Абердин» в серии послематчевых пенальти победил «Селтик» со счетом 1:1 (4:3).

Для «Абердина» эта победа стала первой за 35 лет и 8 в истории в целом.

Свои 8 титулов «Абердин» выиграл из 17 финалов, в которых участвовал.

Рекордсменом турнира является как раз «Селтик», победивший 42 раза.

42 – «Селтик»
34 – «Рейнджерс»
10 – «Квинз Парк»
8 – «Хартс»
8 – «Абердин»

Интересным фактом является то, что этот финал стал 140-м в истории Кубка Шотландии. Кубок Шотландии является старейшим национальным трофеем в мире.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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