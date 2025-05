Молодой игрок Дженоа вошел в список рекордсменов этого сезона

В последнем туре итальянской Серии А «Дженоа» на выезде победила «Болонью» со счетом 3:1.

Дублем за «Дженоа» отличился Лоренцо Вентурино, ставший третьим самым молодым среди всех игроков в сезоне 2024/25, забивший два гола в матче.

17 лет и 64 дня – Ламин Ямаль («Барселона», против «Жироны»)

18 лет и 183 дня – Джордж Иленикхена («Монако», против «Нанта»)

18 лет и 336 дней – Лоренцо Вентурино («Дженоа», против «Болоньи»)

За «Болонью» своим 15-м голом в сезоне отличился Риккардо Орсолини. Это лучший результат в его карьере в Серии А.

15 – 2024/25

11 – 2022/23

10 – 2023/24

3 - Lorenzo #Venturino (18 years and 336 days) is the 3rd youngest player to have scored a brace in a match in the Big-5 European leagues in 2024/25, after L. Yamal (17yy, 64dd in Girona-Barcelona) and G. Ilenikhena (18yy, 183dd in Monaco-Nantes). Brace.#BolognaGenoa