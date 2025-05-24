Скотт Мактоминей стал автором чемпионского гола Наполи
Гол шотландца в ворота Кальяри подарил Наполи 4-й титул чемпиона Италии
Наполи в последнем туре Серии А на своем поле победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Италии 2024/25.
Автором решающего, чемпионского гола стал Скотт Мактоминей.
28-летний шотландский полузащитник забил свой 12-й гол в чемпионате 2024/25. Это самый лучший показатель в карьере футболиста Наполи.
Скотт Мактоминей стал лучшим бомбардиром среди всех полузащитников Серии А (12 забитых мячей).
Интересным фактом является то, что шотландец забил 8 голов в чемпионате в ситуациях, когда счет был 0:0 в матчах. Это говорит о том, насколько важен вклад Скотта в чемпионство Наполи.
8 - In addition to being the player who has scored the most goals in 0-0 situations (eight), Scott McTominay is the overall best scorer among midfielders in this #SerieA championship (12). Crucial.#NapoliCagliari pic.twitter.com/u1LC87oPCN— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 23, 2025
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