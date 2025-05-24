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  4. Скотт Мактоминей стал автором чемпионского гола Наполи
Италия
24 мая 2025, 11:36 |
141
0

Скотт Мактоминей стал автором чемпионского гола Наполи

Гол шотландца в ворота Кальяри подарил Наполи 4-й титул чемпиона Италии

24 мая 2025, 11:36 |
141
0
Скотт Мактоминей стал автором чемпионского гола Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Мактоминей

Наполи в последнем туре Серии А на своем поле победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Италии 2024/25.

Автором решающего, чемпионского гола стал Скотт Мактоминей.

28-летний шотландский полузащитник забил свой 12-й гол в чемпионате 2024/25. Это самый лучший показатель в карьере футболиста Наполи.

Скотт Мактоминей стал лучшим бомбардиром среди всех полузащитников Серии А (12 забитых мячей).

Интересным фактом является то, что шотландец забил 8 голов в чемпионате в ситуациях, когда счет был 0:0 в матчах. Это говорит о том, насколько важен вклад Скотта в чемпионство Наполи.

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Скотт Мактоминей Наполи Серия A Кальяри статистика чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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