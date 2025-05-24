Скотт Мактоминей стал автором чемпионского гола Наполи

Наполи в последнем туре Серии А на своем поле победил Кальяри со счетом 2:0 и стал чемпионом Италии 2024/25.

Автором решающего, чемпионского гола стал Скотт Мактоминей.

28-летний шотландский полузащитник забил свой 12-й гол в чемпионате 2024/25. Это самый лучший показатель в карьере футболиста Наполи.

Скотт Мактоминей стал лучшим бомбардиром среди всех полузащитников Серии А (12 забитых мячей).

Интересным фактом является то, что шотландец забил 8 голов в чемпионате в ситуациях, когда счет был 0:0 в матчах. Это говорит о том, насколько важен вклад Скотта в чемпионство Наполи.