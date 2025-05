Огромные деньги. Барселона приняла важное решение о будущем Ямаля

Вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль договорился с клубом о продлении сотрудничества – об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира. 17-летний футболист подпишет новый контракт, который будет рассчитан до 2030 года.

По условиям этого соглашения, Ямаль будет получать зарплату в размере девяти млн евро в год. Однако, контракт имеет одну интересную особенность – зарплата испанского вундеркинда будет расти каждый год, пока не достигнет отметки в 18 млн евро.

Кроме того, Ламин сможет увеличить свой доход благодаря различным бонусам – ожидается, что в этом случае уже в первый год после продления он сможет рассчитывать примерно на 20 млн евро.

В текущем сезоне Ямаль провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 180 млн евро.

🔜 Done Deal and confirmed! Lamine #Yamal will extend his contract with #Barça until 2030 (€9M/year + bonuses). His salary will increase year by year until it reaches to 18M. #transfers #FCB https://t.co/ThmWYlj7lG