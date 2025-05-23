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  4. Огромные деньги. Барселона приняла важное решение о будущем Ямаля
Испания
23 мая 2025, 09:19 |
903
0

Огромные деньги. Барселона приняла важное решение о будущем Ямаля

Испанский вундеркинд останется в каталонском клубе до 2030 года

23 мая 2025, 09:19 |
903
0
Огромные деньги. Барселона приняла важное решение о будущем Ямаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль договорился с клубом о продлении сотрудничества – об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира. 17-летний футболист подпишет новый контракт, который будет рассчитан до 2030 года.

По условиям этого соглашения, Ямаль будет получать зарплату в размере девяти млн евро в год. Однако, контракт имеет одну интересную особенность – зарплата испанского вундеркинда будет расти каждый год, пока не достигнет отметки в 18 млн евро.

Кроме того, Ламин сможет увеличить свой доход благодаря различным бонусам – ожидается, что в этом случае уже в первый год после продления он сможет рассчитывать примерно на 20 млн евро.

В текущем сезоне Ямаль провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 180 млн евро.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ламин Ямаль Николо Скира продление контракта
Николай Титюк Источник: Николо Скира
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