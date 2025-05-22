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Лига Европы
22 мая 2025, 20:04 |
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Обнародована символическая команда сезона Лиги Европы

Вчера подошла к концу Лига Европы сезона 2024/25

22 мая 2025, 20:04 |
301
0
Обнародована символическая команда сезона Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги Европы сезона 2024/25.

21 мая мы узнали победителя турнира, которым стал «Тоттенхэм». В финале «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед».

Символическая сборная турнира:

  • Вратарь: Гильермо Викарио (Тоттенхэм)
  • Защита: Фредрик-Андре Бьоркан (Буде-Глимт), Робин Кох (Айнтрахт), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Педро Порро (Тоттенхэм)
  • Полузащита: Каземиро (Мачнсетер Юнайтед), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Патрик Берг (Буе-Глимт)
  • Нападение: Нико Уильямс (Атлетик Бильбао), Доминик Соланке (Тоттенхэм), Райан Шерки (Лион)

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» установил интересный рекорд в еврокубках.

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Лига Европы Гульельмо Викарио Тоттенхэм Буде-Глимт Кристиан Ромеро Педро Порро Каземиро Бруну Фернандеш Нико Уильямс Доминик Соланке Атлетик Бильбао Манчестер Юнайтед Лион Райан Шерки
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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