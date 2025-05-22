Лига Европы22 мая 2025, 20:04 |
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Обнародована символическая команда сезона Лиги Европы
Вчера подошла к концу Лига Европы сезона 2024/25
22 мая 2025, 20:04 |
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УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги Европы сезона 2024/25.
21 мая мы узнали победителя турнира, которым стал «Тоттенхэм». В финале «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед».
Символическая сборная турнира:
- Вратарь: Гильермо Викарио (Тоттенхэм)
- Защита: Фредрик-Андре Бьоркан (Буде-Глимт), Робин Кох (Айнтрахт), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Педро Порро (Тоттенхэм)
- Полузащита: Каземиро (Мачнсетер Юнайтед), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Патрик Берг (Буе-Глимт)
- Нападение: Нико Уильямс (Атлетик Бильбао), Доминик Соланке (Тоттенхэм), Райан Шерки (Лион)
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» установил интересный рекорд в еврокубках.
👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Europa League Team of the Season...#UEL | @UEFA pic.twitter.com/lSCJXad6T9— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2025
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