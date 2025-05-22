Обнародована символическая команда сезона Лиги Европы

УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги Европы сезона 2024/25.

21 мая мы узнали победителя турнира, которым стал «Тоттенхэм». В финале «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед».

Символическая сборная турнира:

Вратарь: Гильермо Викарио (Тоттенхэм)

Защита: Фредрик-Андре Бьоркан (Буде-Глимт), Робин Кох (Айнтрахт), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Педро Порро (Тоттенхэм)

Полузащита: Каземиро (Мачнсетер Юнайтед), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Патрик Берг (Буе-Глимт)

Нападение: Нико Уильямс (Атлетик Бильбао), Доминик Соланке (Тоттенхэм), Райан Шерки (Лион)

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» установил интересный рекорд в еврокубках.