Обнародована символическая команда сезона Лиги Европы

УЕФА обнародовал символическую сборную Лиги Европы сезона 2024/25.

21 мая мы узнали победителя турнира, которым стал «Тоттенхэм». В финале «шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед».

Символическая сборная турнира:

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» установил интересный рекорд в еврокубках.

👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Europa League Team of the Season...#UEL | @UEFA pic.twitter.com/lSCJXad6T9