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  4. Модрич хотел остаться в Реале. Романо рассказал, почему хорвату отказали
Испания
22 мая 2025, 19:23 | Обновлено 22 мая 2025, 19:24
2201
1

Модрич хотел остаться в Реале. Романо рассказал, почему хорвату отказали

В Мадриде взяли курс на омоложение состава

22 мая 2025, 19:23 | Обновлено 22 мая 2025, 19:24
2201
1
Модрич хотел остаться в Реале. Романо рассказал, почему хорвату отказали
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хотел продлить свое пребывание в мадридском гранде, сообщает Фабрицо Романо.

По информации источника, 39-летний футболист планировал дальше выступать в составе мадридского гранда. но руководство «сливочных» приняло решение попрощаться с хорватом, взяв курс на омоложение состава.

В текущем сезоне Лука Модрич провел 55 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что что Перес прокомментировал уход Модрича из «Реала».

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Лука Модрич Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Victor673256ua
З ветеранами зараз не панькаються. Модрич, Мюллер, Де Брюйне - усі на вихід
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