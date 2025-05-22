Модрич хотел остаться в Реале. Романо рассказал, почему хорвату отказали
В Мадриде взяли курс на омоложение состава
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хотел продлить свое пребывание в мадридском гранде, сообщает Фабрицо Романо.
По информации источника, 39-летний футболист планировал дальше выступать в составе мадридского гранда. но руководство «сливочных» приняло решение попрощаться с хорватом, взяв курс на омоложение состава.
В текущем сезоне Лука Модрич провел 55 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что что Перес прокомментировал уход Модрича из «Реала».
🤍👋🏻 Luka Modrić planned to continue at Real Madrid, it was his dream to stay… but Real Madrid have decided to part ways and open a ‘younger era’.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2025
Modrić always respected club’s decision and leaves on great terms as Real legend.
Final game at the Bernabéu on Saturday. pic.twitter.com/Db4P7tid92
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