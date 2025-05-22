Модрич хотел остаться в Реале. Романо рассказал, почему хорвату отказали

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хотел продлить свое пребывание в мадридском гранде, сообщает Фабрицо Романо.

По информации источника, 39-летний футболист планировал дальше выступать в составе мадридского гранда. но руководство «сливочных» приняло решение попрощаться с хорватом, взяв курс на омоложение состава.

В текущем сезоне Лука Модрич провел 55 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что что Перес прокомментировал уход Модрича из «Реала».