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Испания
22 мая 2025, 18:07 | Обновлено 22 мая 2025, 18:21
1096
1

Перес прокомментировал уход Модрича из Реала

Президент испанского гранда по достоинству оценил игру Луки

22 мая 2025, 18:07 | Обновлено 22 мая 2025, 18:21
1096
1
Перес прокомментировал уход Модрича из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал уход хорватского полузащитника Луки Модрича из клуба:

«Лука Модрич навсегда останется в сердцах всех мадридистов как уникальный и образцовый футболист, который всегда представлял ценности мадридского «Реала». Его футбол полюбился мадридистам и всем болельщикам по всему миру. Его наследие останется в веках».

Лука Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год, провел 590 матчей, забил 43 гола и отдал 95 ассистов. На счету Луки 28 титулов в футболке «сливочных».

Ранее сообщалось о том, что Лука Модрич покинет «Реал» по окончанию сезона.

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ОФИЦИАЛЬНО. Лука Модрич покинет Реал по окончанию сезона
Лука Модрич Реал Мадрид Флорентино Перес
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
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Victor673256ua
Модрич ще може сезон-два ще побігати в МЛС чи у Саудівській Аравії
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