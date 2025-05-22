Перес прокомментировал уход Модрича из Реала

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал уход хорватского полузащитника Луки Модрича из клуба:

«Лука Модрич навсегда останется в сердцах всех мадридистов как уникальный и образцовый футболист, который всегда представлял ценности мадридского «Реала». Его футбол полюбился мадридистам и всем болельщикам по всему миру. Его наследие останется в веках».

Лука Модрич выступал за «Реал» с 2012 по 2025 год, провел 590 матчей, забил 43 гола и отдал 95 ассистов. На счету Луки 28 титулов в футболке «сливочных».

Ранее сообщалось о том, что Лука Модрич покинет «Реал» по окончанию сезона.