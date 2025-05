Соперник сборной Украины объявил заявку на турнир Canadian Shield

Тренер сборной Канады Джесси Марш обнародовал список футболистов на домашний июньский турнир Canadian Shield, который будет проведен в Торонто.

В рамках турнира национальная команда Канады встретится со сборными Украины и Кот-д'Ивуара.

Готовиться к соревнованию будут 23 канадских футболистов. Лидер сборной Альфонсо Дэвис пропустит турнир из-за разрыва крестообразной связки колена.

Состав сборной Канады на турнир Canadian Shield:

Вратари: Максим Крепо («Портленд Тимберс», США), Дэйн Сент-Клер («Миннесота Юнайтед», США)

Защитники: Зоран Бассонг («Спортинг Канзас-Сити», США), Дерек Корнелиус («Марсель», Франция), Люк де Фужероль («Фулхэм», Англия), Джейми Найт-Лебель («Кру Александра», Англия), Ричи Ларея («Торонто»), Джоуэл Уотерман («Монреаль»), Сэм Адекугбе («Ванкувер Уайткэпс»)

Полузащитники: Тейджон Бьюкенен («Вильярреал», Испания), Джейкоб Шаффельберг («Нэшвилл», США), Нико Сигур («Гайдук», Хорватия), Матье Шуанье («Грассхоппер», Швейцария), Стивен Эуштакиу («Порту», Португалия), Исмайель Коне («Ренн», Франция), Натан Салиба («Монреаль»), Али Ахмед, Джейден Нелсон (оба – «Ванкувер Уайткэпс»)

Нападающие: Джонатан Дэвид («Лилль», Франция), Промис Дэвид («Юнион Сент-Жилуаз», Бельгия), Даниэль Джеббисон («Борнмут», Англия), Кайл Ларин («Мальорка», Испания), Тани Олувасеи («Миннесота Юнайтед», США)

