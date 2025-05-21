ВИДЕО. Весь Гамбург празднует возвращение в Бундеслигу
На Ратушной площади Гамбурга произошло большое праздничное событие
После семи лет во Второй Бундеслиге «Гамбург» наконец-то возвращается в элиту немецкого футбола.
19 мая на Ратушной площади Гамбурга состоялось масштабное праздничное мероприятие. Бургомистр вручил команде почётные грамоты, а тысячи болельщиков собрались, чтобы отпраздновать вместе с игроками.
После официальной части празднование продолжилось парадом вдоль реки Альстер, где футболисты и тренеры приветствовали фанатов с открытых автобусов.
Этот успех стал возможен благодаря усилиям главного тренера Мерлина Польцина, уроженца Гамбурга, которому удалось сплотить команду и вернуть её в высший дивизион.
Возвращение «Гамбурга» в Бундеслигу стало настоящим праздником для города и его жителей.
ВИДЕО. Весь Гамбург празднует возвращение в Бундеслигу
Can't get enough of these scenes! 😍— HSV English (@HSV_English) May 20, 2025
Admin is still struggling to find the right words for yesterday's promotion party. 🤯 Let's let the pictures speak for themselves 👉 https://t.co/kxPOxL5ExL 🎬#nurderHSV pic.twitter.com/Oviu5afIyW
𝐓𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐈 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠 🎶#nurderHSV pic.twitter.com/OOUgM605g8— Hamburger SV (@HSV) May 20, 2025
BOOYA! 🔷🔥#nurderHSV pic.twitter.com/d6lHGRJBMI— HSV English (@HSV_English) May 20, 2025
Here are a few more Rathausmarkt snapshots for you! 📸✌️#nurderHSV pic.twitter.com/74uM4JRsv3— HSV English (@HSV_English) May 20, 2025
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