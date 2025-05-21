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Германия
21 мая 2025, 04:57 | Обновлено 21 мая 2025, 05:15
198
0

ВИДЕО. Весь Гамбург празднует возвращение в Бундеслигу

На Ратушной площади Гамбурга произошло большое праздничное событие

21 мая 2025, 04:57 | Обновлено 21 мая 2025, 05:15
198
0
ВИДЕО. Весь Гамбург празднует возвращение в Бундеслигу
ФК Гамбург

После семи лет во Второй Бундеслиге «Гамбург» наконец-то возвращается в элиту немецкого футбола.

19 мая на Ратушной площади Гамбурга состоялось масштабное праздничное мероприятие. Бургомистр вручил команде почётные грамоты, а тысячи болельщиков собрались, чтобы отпраздновать вместе с игроками.

После официальной части празднование продолжилось парадом вдоль реки Альстер, где футболисты и тренеры приветствовали фанатов с открытых автобусов.

Этот успех стал возможен благодаря усилиям главного тренера Мерлина Польцина, уроженца Гамбурга, которому удалось сплотить команду и вернуть её в высший дивизион.

Возвращение «Гамбурга» в Бундеслигу стало настоящим праздником для города и его жителей.

ВИДЕО. Весь Гамбург празднует возвращение в Бундеслигу

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Бундеслига Гамбург чемпионат Германии по футболу Вторая Бундеслига
Николай Степанов Источник: ФК Гамбург
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