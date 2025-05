После семи лет во Второй Бундеслиге «Гамбург» наконец-то возвращается в элиту немецкого футбола.

19 мая на Ратушной площади Гамбурга состоялось масштабное праздничное мероприятие. Бургомистр вручил команде почётные грамоты, а тысячи болельщиков собрались, чтобы отпраздновать вместе с игроками.

После официальной части празднование продолжилось парадом вдоль реки Альстер, где футболисты и тренеры приветствовали фанатов с открытых автобусов.

Этот успех стал возможен благодаря усилиям главного тренера Мерлина Польцина, уроженца Гамбурга, которому удалось сплотить команду и вернуть её в высший дивизион.

Возвращение «Гамбурга» в Бундеслигу стало настоящим праздником для города и его жителей.

ВИДЕО. Весь Гамбург празднует возвращение в Бундеслигу

Admin is still struggling to find the right words for yesterday's promotion party. 🤯 Let's let the pictures speak for themselves 👉 https://t.co/kxPOxL5ExL 🎬#nurderHSV pic.twitter.com/Oviu5afIyW