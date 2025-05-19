Обогнали Гамбург в последнем туре. Известный клуб вернулся в Бундеслигу

18 мая состоялись матчи 34-го тура Второй немецкой Бундеслиги, по итогам которых определились два клуба, которые в следующем сезоне будут выступать в элитном дивизионе.

«Гамбург» на выезде уступил «Гройтер Фюрт» и опустился на второе место. Стоит отметить, что это поражение никак не повлияло на команду из-за досрочного выхода в Бундеслигу.

Еще один известный клуб «Кельн» воспользовался таким подарком от конкурента, разгромил «Кайзерслаутен» со счетом 4:0, и вырвался на первое место. «Козлы» вернулись в элитный дивизион всего через год после вылета.

Третье место занял «Эльферсберг», который теперь сыграет в стыковых матчах против «Хайденхайма» за право сыграть в Бундеслиге в сезоне 2025/26.

Вторая немецкая Бундеслига, 34-й тур. 18 мая

Кельн – Кайзерслаутен – 4:0

Голы: Мартель, 14, Вальдшмидт, 29, Кайнц, 76, Ут, 87

Гройтер Фюрт – Гамбург – 3:2

Голы: Клаус, 17, 57 (пен), 63 – Домпе, 50, Глацель, 67 (пен)

Шальке – Эльферсберг – 1:2

Голы: Бен Балла, 85 – Петков, 20, Нойбауер, 47

Вышли в Бундеслигу напрямую: Кельн, Гамбург

Сыграет в переходных матчах: Эльферсберг (против Хайденхайма)

Турнирная таблица: