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Англия
21 мая 2025, 00:23 | Обновлено 21 мая 2025, 00:30
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ФОТО. Родри вернулся на поле спустя 8 месяцев, проведенных без футбола

Родри заменил Эрлинга Холанда на 83-й минуте матча Ман Сити с Борнмутом

21 мая 2025, 00:23 | Обновлено 21 мая 2025, 00:30
290
0
ФОТО. Родри вернулся на поле спустя 8 месяцев, проведенных без футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Родри

В матче 37-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» (3:1) произошел долгожданный камбек.

На 83-й минуте игры главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола выпустил на замену Родри. Испанский опорник вышел вместо Эрлинга Холанда и впервые сыграл в футбол после серьезной травмы.

Для Родри это был первый официальный матч за «Сити» с 22 сентября 2024 года, когда он порвал крестообразные связки колена в игре против «Арсенала». Из-за этой травмы он пропустил большую часть сезона, сыграв лишь три поединка до сентября.

Интересно, что уже после повреждения хавбек получил «Золотой мяч» 2024, поскольку был признан лучшим футболистом мира по версии France Football.

В начале мая Родри вернулся к тренировкам в общей группе, а в игре против «Борнмута» получил свои первые минуты. Его появление на поле вызвало большое оживление среди болельщиков на «Этихаде».

Ожидается, что летом «Манчестер Сити» предложит Родри новый контракт. Это особенно актуально на фоне возможного ухода Кевина Де Брюйне, который провел свой последний домашний матч за клуб в этот вечер.

ФОТО. Родри вернулся на поле спустя 9 месяцев, проведенных без футбола

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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