Прощание с Кевином. Ман Сити одержал важную победу над командой Забарного
Горожане близки, чтобы обеспечить себе место в топ-5, зоне ЛЧ
20 мая в 22:00 состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити переиграл Борнмут (3:1) на домашнем стадионе «Этихад».
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Украинский защитник Илья Забарный вышел на игру в стартовом составе гостей и провел весь матч.
Во время заключительного домашнего матча сезона болельщики «Манчестер Сити» эмоционально прощаются с легендой Кевином Де Брюйне, который покидает горожан после этого сезона.
Голы Омара Мармушу и Бернарду Силвы обеспечили Ман Сити комфортный перевес в 1-м тайме. После перерыва Нико довел счет до разгромного, однако Джеббісон забил гол престижа.
Ман Сити набрал 68 очков, вышел на третье место и улучшил свои шансы на попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.
АПЛ. 37-й тур, 20 мая
Манчестер Сити – Борнмут – 3:1
Голы: Омар Мармуш, 14, Бернарду Силва, 38, Нико, 89 – Джеббисон, 90+6
Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2
Голы: Нкетиа, 27, 32, Чилвелл, 50, Эзе, 86 – Агбаду, 24, Ларсен, 62
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