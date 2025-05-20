Прощание с Кевином. Ман Сити одержал важную победу над командой Забарного

20 мая в 22:00 состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити переиграл Борнмут (3:1) на домашнем стадионе «Этихад».

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Украинский защитник Илья Забарный вышел на игру в стартовом составе гостей и провел весь матч.

Во время заключительного домашнего матча сезона болельщики «Манчестер Сити» эмоционально прощаются с легендой Кевином Де Брюйне, который покидает горожан после этого сезона.

Голы Омара Мармушу и Бернарду Силвы обеспечили Ман Сити комфортный перевес в 1-м тайме. После перерыва Нико довел счет до разгромного, однако Джеббісон забил гол престижа.

Ман Сити набрал 68 очков, вышел на третье место и улучшил свои шансы на попадание в топ-5, зону Лиги чемпионов.

АПЛ. 37-й тур, 20 мая

Манчестер Сити – Борнмут – 3:1

Голы: Омар Мармуш, 14, Бернарду Силва, 38, Нико, 89 – Джеббисон, 90+6

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2

Голы: Нкетиа, 27, 32, Чилвелл, 50, Эзе, 86 – Агбаду, 24, Ларсен, 62

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