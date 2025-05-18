Манчестер Сити – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 20 мая в 22:00 по Киеву
Во вторник, 20 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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Манчестер Сити
После побед над «Кристал Пэлас» (5:2), «Эвертоном» (2:0), «Астон Виллой» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0). Осечка в матче с аутсайдером может дорого стоить команде Пепа Гвардиолы. Для продолжения борьбы за место в зоне Лиги чемпионов «Манчестер Сити» необходимо побеждать в матче с «Борнмутом». К матчу «Манчестер Сити» подходит не в лучшем настроении. 17 мая команда в финале Кубка Англии со счетом (0:1) проиграла «Кристал Пэлас».
Борнмут
В предыдущем туре «Борнмут» прервал свою беспроигрышную серию. После победы над «Фулхэмом» (1:0), ничьих с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), а также виктории в матче с «Арсеналом» (2:1), команда Ильи Забарного проиграла «Астон Вилле» (0:1). В турнирной таблице «Борнмут» идет на десятом месте.
Личные встречи
В поединке первого круга «Борнмут» одержал победу со счетом 2:1. Команды также встречались в четвертьфинале Кубка Англии. В этом матче победу со счетом 2:1 одержал уже «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,22 гола за игру. Средняя результативность «Борнмута» в гостях составляет 1,89 гола за матч.
Возможные составы
- «Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Диаш, Гвардиол, O'Райли, Б.Силва, Де Брюйне, Савиньо, Мармуш, Доку, Холанд.
- «Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Смит, Хейзен, Забарный, Адамс, Скотт, Семеньо, Тавернье, Кук, Эванилсон.
Прогноз
«Манчестер Сити» очень нужна победа. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.
22:00
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