Во вторник, 20 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Манчестер Сити

После побед над «Кристал Пэлас» (5:2), «Эвертоном» (2:0), «Астон Виллой» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (1:0), «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0). Осечка в матче с аутсайдером может дорого стоить команде Пепа Гвардиолы. Для продолжения борьбы за место в зоне Лиги чемпионов «Манчестер Сити» необходимо побеждать в матче с «Борнмутом». К матчу «Манчестер Сити» подходит не в лучшем настроении. 17 мая команда в финале Кубка Англии со счетом (0:1) проиграла «Кристал Пэлас».

Борнмут

В предыдущем туре «Борнмут» прервал свою беспроигрышную серию. После победы над «Фулхэмом» (1:0), ничьих с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), а также виктории в матче с «Арсеналом» (2:1), команда Ильи Забарного проиграла «Астон Вилле» (0:1). В турнирной таблице «Борнмут» идет на десятом месте.

Личные встречи

В поединке первого круга «Борнмут» одержал победу со счетом 2:1. Команды также встречались в четвертьфинале Кубка Англии. В этом матче победу со счетом 2:1 одержал уже «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,22 гола за игру. Средняя результативность «Борнмута» в гостях составляет 1,89 гола за матч.

Возможные составы

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Диаш, Гвардиол, O'Райли, Б.Силва, Де Брюйне, Савиньо, Мармуш, Доку, Холанд.

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Смит, Хейзен, Забарный, Адамс, Скотт, Семеньо, Тавернье, Кук, Эванилсон.

Прогноз

«Манчестер Сити» очень нужна победа. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,62.

Прогноз Sport.ua Манчестер Сити Борнмут Забьют обе команды 1,62 Сделать ставку

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