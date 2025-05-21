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Манчестер Сити
20.05.2025 22:00 – FT 3 : 1
Борнмут
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Англия
21 мая 2025, 06:17 | Обновлено 21 мая 2025, 06:24
684
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ГВАРДИОЛА: «Любовь фанов к Кевину безгранична. Впереди еще один финал»

Коуч «Ман Сити» после победы над «Борнмутом» оценил вклад Кевина Де Брюйне

21 мая 2025, 06:17 | Обновлено 21 мая 2025, 06:24
684
0
ГВАРДИОЛА: «Любовь фанов к Кевину безгранична. Впереди еще один финал»
ФК Манчестер Сити. Де Брюйне и Гвардиола

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» (3:1) заявил, что команда отлично понимает, что нужно сделать в воскресном заключительном матче сезона АПЛ против «Фулхэма».

«Нам нужно добиться результата там. Это будет как финал в Лондоне, и взять необходимое очко будет очень тяжело, но это действительно важно. Быть в Лиге чемпионов после того, что случилось в этом сезоне – было бы здорово.

Пеп также отметил, что любовь и уважение фанатов «Сити» к Кевину Де Брюйне значат для него больше всего:

«Самое главное – это эмоции для него, его семьи и наших болельщиков. Атмосфера была невероятной, все видели, как сильно все связаны: «Сити» и его семья. Сколько любви здесь.

Титулы – это хорошо, но когда живешь в одном месте десять лет с такой любовью, уважением и благодарностью, лучше этого ничего нет. Это грустный день, и его будут очень сильно не хватать, без сомнений. Он сделал огромный вклад в победу, что крайне важно. Но нам еще нужен последний шаг. Было действительно очень приятно».

Гвардиола подчеркнул, что заменить Кевина невозможно, и он стал очередным выдающимся игроком, который покинул клуб за последние годы, однако все они навсегда останутся в сердцах болельщиков:

«Как и Серхио Агуеро, некоторые игроки – уникальны. Серхио забил самый важный гол в нашей истории, и было здорово видеть его. Венсан Компани, Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Джо Харт, Пабло Сабалета – все они посылали свои сообщения.

Все были здесь. 10 лет, много матчей, титулов и моментов. Сегодня мы увидели, сколько любви было. Это так приятно. Дело не в голах или ассистах. Важно соединение и то, что год за годом он отдавал себя клубу, которого люди любят.

Когда Кевин пришел сюда, я уверен, он не был фанатом «Ман Сити», но сейчас я уверен, что он стал им навсегда из-за связи между всеми людьми и им самим».

Во время заключительного домашнего матча сезона болельщики Манчестер Сити эмоционально прощались с легендой Кевином Де Брюйне, который покидает горожан после этого сезона.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Дэниел Джеббисон (Борнмут).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Гонсалес (Манчестер Сити).
73’
Льюис Кук (Борнмут) получает красную карточку.
67’
Матео Ковачич (Манчестер Сити) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити).
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Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
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